أكثر من 15 مشروعا بطرق القاهرة الجديدة ووزير الإسكان يتفقد

بدور إبراهيم تفقد الدكتور، مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير طرق ومحاور مرورية، بمدينة القاهرة الجديدة، التي تشهد أكثر من 15 مشروعا وتابع الوزير أعمال تنفيذ الكوبرى الذى يربط بين شارعى التسعين الجنوبى والشمالى، لنقل الحركة المرورية عند محور محمد

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور، مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير طرق ومحاور مرورية، بمدينة القاهرة الجديدة، التي تشهد أكثر من 15 مشروعا

وتابع الوزير أعمال تنفيذ الكوبرى الذى يربط بين شارعى التسعين الجنوبى والشمالى، لنقل الحركة المرورية عند محور محمد نجيب، والذى تنفذه شركة المقاولون العرب، بتكلفة 30 مليون جنيه.

وكلّف الوزير، مسئولي الشركة بسرعة الانتهاء من الأعمال، فيما أكد مسئولو الشركة أنهم سينتهون من الكوبري في 15 أكتوبر المقبل.

كما تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع رفع كفاءة وتوسعة وتطوير شارعي التسعين الشمالى والجنوبى

ورافق الوزير في جولة التفقد، المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وحث الوزير رئيس جهاز المدينة، المهندس مصطفى فهمى، بالاهتمام بمشروعات الطرق والمحاور المرورية الجديدة، وكذا تطوير الطرق القائمة، نظراً لارتفاع الكثافات السكانية بالمدينة، قائلاً له: “الطرق هي شغلك الشاغل في هذه المرحلة”.

من جانبه، قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن هناك عدداً من مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها ويجري تنفيذها بالمدينة.

وعدد بيان الوزارة أكثر من 15 مشروعا بالقاهرة الكبري منها “تنفيذ الطبقة السطحية لطرق جنوب الأكاديمية ومركز المدينة بالتجمع الخامس”، و”أعمال توسعة امتداد طريق التسعين الجنوبى، وأعمال طرق المرحلة الثانية بمنطقة الإسكان الاجتماعى بقطاع الأندلس، والطبقة السطحية للطرق بالنرجس (فيلات) والنرجس (عمارات) وغرب الجولف بالتجمع الخامس، وأعمال طرق المرحلة الثانية بمنطقة إسكان العاملين بإسكان النقابات بالتجمع الثالث”.

وكذلك أعمال البردورات والأرصفة والجزر الوسطى للطرق الرئيسية الخارجية والداخلية لحى أبو الهول، وتنفيذ الطبقة السطحية بحى الياسمين، ورفع كفاءة الطرق بإسكان الشباب الشمالى والجنوبى والمجاورات من 2 : 10، والطبقة السطحية للمحليات (1-2-3-4) بالتجمع الثالث.

بخلاف إنشاء ورفع كفاءة طريق العين السخنة القديم، ورفع كفاءة وتوسعة امتداد محور الشيخ محمد بن زايد، ومحور طلعت حرب، ومحور سعد زغلول، ومحور جمال عبدالناصر، وتطوير ورفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بأحياء المدينة، وازدواج طريق الغابة المتحجرة، وأعمال تطوير شبكة الطرق حول منطقة النفق بالتجمع الخامس.

كما ذكر البيان من المشروعات أيضا أعمال رفع كفاءة وتطوير بعض الميادين والتقاطعات بالتجمع الخامس، وتطوير طرق المحاور الرئيسية بالتجمع الخامس، ورفع كفاءة الطرق بمنطقة شرق الأكاديمية والمجاورتين (12 – 15)، وأعمال تطوير طرق مراكز الخدمات بمناطق: (النرجس – البنفسج – الياسمين – مركز خدمات التجمع الخامس)، ورفع كفاءة طرق منطقة الامتداد وطرق منطقة البنفسج وعمارات البنفسج والمستثمرين الشمالية بالتجمع الأول، وأعمال الأسفلت للطرق الرئيسية المؤدية للمقابر، والمرحلتين الأولى والثانية لمنطقة المقابر.