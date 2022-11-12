أكثر من 15 ألف رائد أعمال يزورون جناح مبادرة رواد النيل بمعرض «تكني 2022»

اجتذب جناح مبادرة رواد النيل- إحدى مبادرات البنك المركزي المصري التي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك- بمعرض التكنولوجيا وريادة الأعمال “تكني 2022” الذي أقيم بالإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالي، أكثر من 15 ألف رائد ورائدة أعمال وأصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية.

وقال الدكتور محمد عباس، المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال، إن مشاركة مبادرة رواد النيل في قمة تكني 2022، هذا العام، كانت متميزة، مشيرًا إلى أن “قمة تكني تعتبر أحد أهم وأكبر الأحداث في مجتمع ريادة الأعمال في مصر”.

وأضاف أن المبادرة تواجدت بجناح كبير، وانقسمت إلى قسمين؛ الأول خاص بالمبادرة لعرض وشرح ما تقدمه من برامج وخدمات في مجال ريادة الاعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات،

والثاني خاص بالشركات المحتضنة بالمبادرة، التي بلغ عددها نحو 24 شركة، تمثل صناعات وأنشطة مختلفة تعكس الاهتمام بالتصنيع المحلي، والتحول الرقمي، والتكنولجيا المالية، والحِرف اليدوية، وتمكين المرأة، ومواجهة تحديات المناخ، وغيرها من الأنشطة.

وأشار عباس إلى أن الشركات المحتضنة بالمبادرة التي شاركت في القمة قامت، على مدار الأيام الأربعة، بعرض منتجاتها وأفكارها أمام الزوار والمستثمرين المترددين على القمة، ما أتاح لها فرصة التشبيك مع مستثمرين من جهات ومناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المبادرة نُظمت على هامش قمة “تكني 2022” مسابقتها السنوية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار، حيث تلقّت أكثر من 120 فكرة ومشروعًا، وتم اختيار 3 منها ومنحها جوائز مالية؛

وهي” Techtizer” وهي تطبيق إلكتروني لحل مشكلات البرامج الإلكترونية بشكل مبسط، و” Dameg” وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يوفر أدوات تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر،

ويساعد على تيسير استخدام أجهزة الحاسب الآلي، و”Ola Ali Home Textile” والتي تعمل في مجال توطين صناعة الغزل والنسيج من خلال تصنيع خيوط معينة وتوفيرها للسوق المحلي بدلًا من استيرادها من الخارج.

كما شاركت مبادرة رواد النيل في ثلاث حلقات نقاشية على هامش “تكني 2022″، تناولت الحلقة الأولى التي شاركت فيها الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي للمبادرة، كيفية تنفيذ الأفكار وتحويلها إلى مشروعات متميزة على أرض الواقع، مع عرض النموذج الذي تقدمه مبادرة رواد النيل في هذا المجال.

وتناولت الحلقة الثانية التي شارك فيها الدكتور محمد عباس، المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل، الاختلافات بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، وأيهما أنسب لكل مشروع،

فيما تناولت الحلقة النقاشية الثالثة نمو الشركات التي تعمل في المجالات التقنية والتحديات التي تواجهها وإستراتيجيات التعامل معها،

وشارك فيها المهندس أحمد صالح نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل ومدير الإستراتيجية والإبتكار بالمبادرة.