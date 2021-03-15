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أكثر من خمسين وزيرًا ومفتيًا ومفكرًا يزورون أهرامات مصر

ويؤكدون أن مصر تشهد نقلة حضارية غير مسبوقة
المال - خاص 2:17 ص, الأثنين, 15 مارس 21 2:17 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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نظمت وزارة الأوقاف الأحد جولة لوفود مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين من الوزراء والمفتين والمفكرين؛ للتعريف بآثار مصر العريقة وتاريخها العظيم ، وبعث رسالة محبة وسلام لجميع شعوب العالم من مصر صانعة الحضارات.

وانطلقت فاعليات المؤتمر السبت 2021م تحت عنوان : “حوار الأديان والثقافات”.

وشملت تلك الجولة زيارة منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة ، وهو ما أبهر ضيوف المؤتمر من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين ، لا سيما ما تقوم به القيادة السياسية الحكيمة من إبداع غير مسبوق في تطوير تلك المنطقة العتيقة ، مما يشهد لعظمة مصر وحضارتها وتاريخها العريق.

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وأعرب وفود المؤتمر عن تقديرهم البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي على النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في العمران والبناء ، حيث تتلاقى أصالة الماضي بعراقة الحاضر ، مشيدين بعظمة مصر وتاريخها العريق، مقدمين الشكر للوزير الأوقاف محمد مختار جمعة على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه.

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بقلم المال - خاص

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