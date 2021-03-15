أكثر من خمسين وزيرًا ومفتيًا ومفكرًا يزورون أهرامات مصر

نظمت وزارة الأوقاف الأحد جولة لوفود مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين من الوزراء والمفتين والمفكرين؛ للتعريف بآثار مصر العريقة وتاريخها العظيم ، وبعث رسالة محبة وسلام لجميع شعوب العالم من مصر صانعة الحضارات.

وانطلقت فاعليات المؤتمر السبت 2021م تحت عنوان : “حوار الأديان والثقافات”.

وشملت تلك الجولة زيارة منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة ، وهو ما أبهر ضيوف المؤتمر من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين ، لا سيما ما تقوم به القيادة السياسية الحكيمة من إبداع غير مسبوق في تطوير تلك المنطقة العتيقة ، مما يشهد لعظمة مصر وحضارتها وتاريخها العريق.

وأعرب وفود المؤتمر عن تقديرهم البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي على النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في العمران والبناء ، حيث تتلاقى أصالة الماضي بعراقة الحاضر ، مشيدين بعظمة مصر وتاريخها العريق، مقدمين الشكر للوزير الأوقاف محمد مختار جمعة على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه.