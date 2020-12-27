تحالف «أكت – كونكريت – حسن علام» يسيطر على أكبر حصة بـ«سوديك».. وصفقات جديدة فى الطريق

علمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بشركة «أكت فاينانشال للاستشارات»، أن تحالف الأخيرة ومجموعتها المرتبطة أصبح المساهم الأكبر فى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، عقب زيادة حصته بها إلى %14.01 من الأسهم.

يُذكر أن «المال» كشفت فى أغسطس الماضى، عن نية «أكت فاينانشال» وتحالفها المتمثل فى شركتى «كونكريت بلاس» وحسن علام العقارية زيادة حصتهم فى «سوديك» التى بدأت بنحو %5 فى يوليو 2020 ثم رفعتها إلى %11.4 فى أغسطس الماضى، لتصل إلى %14.01 فى ديسمبر الجارى.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الزيادة سالفة الذكر لن تكون الخطوة الأخيرة فى الاستثمار بـ«سوديك»، فى إطار خطة «أكت فاينانشال» ومجموعتها المرتبطة للتحول إلى صرح استثمار مباشر سواء فى شركات البورصة المقيدة أو غير المقيدة.

وأعلنت «سوديكس الأربعاء الماضى، عن قيام شركة كونكريت بلاس برفع حصتها فيها إلى %5.03 بدلًا من %4.97 فيما تبلغ حصص مجموعتها المرتبطة وهى «أكت فاينانشال» %4.32 وشركة حسن علام العقارية %3.9 ورجلى الأعمال محمد حسن علام بحصة %0.53 وطارق محمد يوسف %0.23.

وقالت إن «أكت فاينانشال» تقترب من إنهاء عدة صفقات استحواذ فى قطاعات مختلفة خلال الفترة الراهنة، من بينها صفقات عقارية وصحية ولوجستية، بالإضافة إلى أنشطة مالية غير مصرفية، موضحة أنها تمول توسعاتها من مواردها، بجانب التحالف مع شركاء إستراتيجيين لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار.

يُذكر أن «المال» كشفت فى أغسطس الماضى، عن سير «أكت فاينانشال» فى إجراءات زيادة رأسمالها البالغ آنذاك 100 مليون جنيه، من خلال استهداف ضم رجال أعمال مصريين وشركات استثمار مصرية وإقليمية، إذ بلغت المستهدفات الوصول لأكثر من 500 مليون جنيه. ويكشف هيكل ملكية «سوديك» قبل تنفيذ الصفقة، عن أن شركة العليان السعودية الاستثمارية تعد المساهم الأكبر بنسبة %13.84 كما تساهم عائلة «أبانمى» بنسبة %10.05 ثم شركة “RA SIX” القابضة بنسبة %9.16 و«ريمكو آى جى تى» للاستثمار بنسبة %7.30 كذلك تستحوذ «أكويتى» القابضة للاستثمار على نسبة %5.09، والباقى أسهم حرة يتم تداولها بالبورصة.