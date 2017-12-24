أكت فاينانشيال تبيع 7.5 مليون سهم فى بلتون

رجب عزالدينأعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أكت فاينانشيال للاستشارات ببيع 7.5 مليون من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 99.4 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض نسبة مساهمة أكت فاينانشسال فى رأسمال بلتون إلى 9.56% مقارنة بنحو 14% قبل العملية.وبلغ

رجب عزالدين

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن قيام شركة أكت فاينانشيال للاستشارات ببيع 7.5 مليون من أسهمها فى بلتون بقيمة إجمالية 99.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية أنه بذلك تنخفض نسبة مساهمة أكت فاينانشسال فى رأسمال بلتون إلى 9.56% مقارنة بنحو 14% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.26 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة بلتون لتداول الاوراق المالية.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية الخميس الماضى عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على عدد 18.8 مليون سهم من بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان إن المساهمين الرئيسيين (اوراسكوم-أكت فايناشيال) باعوا حصة تبلغ 11.2 % من أسهم الشركة لمجموعة من المستثمرين الأمريكان والعرب والمصريين لترتفع بذلك نسبة التداول الحر إلى 22.7 % لأسهم بلتون بعد إتمام الصفقة.

وقالت الشركة إن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة السيولة على سهم بلتون وتدعيم قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية بشكل عام والشركة بشكل خاص فى ظل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو بالاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.

وتدرس بلتون تفعيل قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 27 يونيو 2016 والخاصة بإصدار شهادات إيداع دولية في بورصة لندن خاصة بعد رفع نسب التداول الحر.

وأسست بلتون عام 2006 وتعمل فى مجال الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 169 مليون سهم، بقيمة اسمية تقدر بجنيهين للسهم.

