«أكت فاينانشال» و«حسن علام» و«كونكريت» تتخارج من «سوديك»

استجاب حائزو %94.8 من الأسهم المطلوب شراؤها من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، يبلغ عددها 304 ملايين سهم – لعرض الشراء المقدم من تحالف «الدار الإماراتية – جاما» عقب نهاية مدته بجلسة أمس -الثلاثاء- ليستحوذ التحالف الإماراتى على %87.1 من إجمالى أسهم سوديك البالغة 349 مليون سهم.

يذكر أنه تم تقديم عرض شراء فى منتصف سبتمبر الماضى من تحالف مكون من شركتى الدار فنتشرز إنترناشونال هولدنجيز، وجاما فورج، يستهدف شراء 320.5 مليون سهم، تمثل %90 من أسهم سوديك كحد أقصى، أو 51 % كحد أدنى بسعر نقدى 20 جنيهًا للسهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن تحالف شركات «أكت فاينانشال للاستشارات»»- مع «كونكريت بلاس» و«حسن علام العقارية» -المساهم الأكبر فى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» من كامل حصته البالغة %17.16 من خلال الاستجابة لعرض تحالف «الدار – جاما».

مصادر: تحول التحالف من مساهم رئيسى إلى الأقلية لا يناسب سياسته الاستثمارية.. ويدرس عدة فرص فى قطاعات متنوعة

وأضافت المصادر ان التحالف الثلاثى قرر التخارج من كامل حصته من سوديك عقب تحوله من المساهم الرئيسى فى الشركة إلى مساهمى الأقلية بعد ارتفاع نسبة الأسهم التى استجابت لعرض التحالف الإماراتى «الدار – جاما» .

وتابعت المصادر ان السياسة الاستثمارية للتحالف الثلاثى «اكت فاينانشال – حسن علام – كونكريت» لا تتناسب مع الاستحواذ على حصة أقلية فى سوديك، فى ظل سعى التحالف الى دور أكبر وتطلعه لحصة أكبر قبل ظهور عرض الشراء الإماراتى.

وأفصحت المصادر ان التحالف الثلاثى يدرس عدة فرص استثمارية فى قطاعات متنوعة خلال الفترة الراهنة.

كانت «المال» كشفت عن اجتماعات متتالية للتحالف الثلاثى «اكت فاينانشال – حسن علام – كونكريت» خلال الأسبوع الماضى لبحث الخيارات الأفضل والتى تضمنت التخارج الكلى او الجزئى او الاحتفاظ والدخول فى شراكة مع التحالف الإماراتى.

يذكر أن التحالف خاطب كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة سوديك للإفصاح عن تقرير المستشار المالى المستقل بشأن القيمة العادلة لسهم الشركة قبل المضى قدمًا فى عرض الاستحواذ المقدم من شركة الدار الإماراتية.

كانت «سوديك» أفصحت فى شهر ابريل الماضى عن تعيين مستشار مالى محلى وآخر دولى بالإضافة الى مستشار مالى مستقل.

وعقب ظهور باسم عزب، الرئيس التنفيذى لشركة أكت فاينانشال مع برنامج CEO Level على شاشة «المال تى فى» الأسبوع قبل الماضى، ومطالبته بنشر تقرير القيمة العادلة للسهم، اعلنت سوديك الاسبوع الماضى ان تقرير المستشار المالى المستقل حدد القيمة العادلة لسهم سوديك عند مستوى 24 جنيها بينما بلغ سعر السهم فى عرض الشراء المقدم من التحالف الإماراتى نحو 20 جنيهاً.