أكت تنفذ مشروعات للحكومة بقيمة 40 مليون جنيه‎

المال - خاصأعلنت شركة أكت ACT للحلول عن تنفيذ عدة مشروعات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح عدد من الوزارات منها وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الاستثمار بقيمة تتعدى 40 مليون جنيه.قال المهندس علي توفيق، مدير التسويق بشركة ACT: "إن مدة المشاريع استغرقت قرابة الستة أشهر وتمت لصالح



المال – خاص

أعلنت شركة أكت ACT للحلول عن تنفيذ عدة مشروعات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح عدد من الوزارات منها وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الاستثمار بقيمة تتعدى 40 مليون جنيه.

قال المهندس علي توفيق، مدير التسويق بشركة ACT: “إن مدة المشاريع استغرقت قرابة الستة أشهر وتمت لصالح جهات مختلفة سواء هيئة الاستثمار ووزارة العدل والخارجية وقامت فيها أكت بدور بارز في تهيئة البنية التحتية وتقديم الاستشارات الفنية وتدريب الموظفين، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المشروعات تعد من أهم المشروعات الحكومية التي نفذتها أكت ويأتي نتيجة الثقة التي تستهدفها الحكومة في مشروعاتها الكبرى في الشركات المصرية”.

وعن التوسعات الخارجية للشركة أوضح توفيق “أن الشركة قد انتهت من افتتاح فرعها الجديد في فرنسا لخدمة القارة الأوروبية في قطاع الفندقة والضيافة بالإضافة إلى فرعها في دبي، كما تعكف الشركة في الوقت الحالي على دراسة الفرص القائمة في منطقة جنوب شرق آسيا للتواجد هناك قبل نهاية العام الحالي”.

