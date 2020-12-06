اتصالات وتكنولوجيا

«أكت» تنتهي من ميكنة البنية التحتية لجامعات المعرفة في العاصمة الجديدة

المرحلة الثانية تتضمن تركيب 235 نقطة اتصال بالانترنت
المال - خاص 12:57 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 12:57 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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أعلنت شركة أكت للحلول عن الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية لميكنة البنية التحتية التكنولوجية واللاسلكية لجامعات المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه، والتي تضمنت تجهيز وتنفيذ كافة أعمال الاتصالات اللاسلكية الخاصة بتوصيل شبكات الأنترنت لجميع مباني الجامعة والعمل على ربطها بمباني المرحلة الأولى التي قامت شركة ACT  بتسليمها نهاية العام الماضي بتكلفة 6 ملايين جنيه

وقال محمد أبو الليل رئيس القطاع التجاري لشركة ACT :”تعد جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أهم المشروعات التعليمية التي أطلقتها مؤسسة السويدي إديوكيشن والتي تمثل مركز وتجمع لكبرى الجامعات الدولية التي تضم مختلف التخصصات.

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وتابع قائلا حرصنا في شركة ACT على المشاركة في تأسيس هذا الصرح التعليمي وتولي أعمال البنية التحتية لمباني الجامعة التي وصلت 3 مباني حتى الآن والتي من المقرر أن تصل ل 20 مبنى مع الانتهاء من المشروع.

وأضاف ” تولت الشركة في المرحلة الثانية للمشروع تركيب Access point 235 في مبان الجامعة الجديدة التي شملت 2 مبني بالإضافة إلى مدخلات ال ” Doman Control  وSwitching ” لتوفير اتصال لاسلكي فعال ودائم للشبكة لكافة المستخدمين من أي مكان بالجامعة.

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كما قامت الشركة أيضا باستخدام وتوظيف أحدث البرمجيات والتطبيقات من HP للعمل على إدارة منظومة الاتصالات بالكامل وقياس ومتابعة الأداء والفاعلية للشبكة بصفة دورية، مع العمل على توفير وسائل الحماية التكنولوجية والتأمين الشامل ضد أي اختراقات والتحكم في الدخول وإتاحة الوصول إلى الشبكة من خلال المستخدمين من الطلبة والأساتذة والضيوف المسموح لهم لضمان الوصول الآمن للبيانات والمعلومات ولضمان أداء عالي لشبكة الاتصالات داخل الجامعة .”

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بقلم المال - خاص

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