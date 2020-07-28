«أكت» تستعرض أحدث حلول وتطبيقات تكنولوجيا الضيافة بمؤتمر «أفريقيا غدا»

بمشاركة عدد من خبراء وشركاء الصناعة والذي تم خلاله عرض ومناقشة فرص واتجاهات الاستثمار في القارة الأفريقية

أعلنت شركة ACT الدولية لتكنولوجيا المعلومات في مجال الفندقة عن مشاركتها في المؤتمر الافتراضي عبر الإنترنت “أفريقيا غداً” بمشاركة عدد من خبراء وشركاء الصناعة والذي تم خلاله عرض ومناقشة فرص واتجاهات الاستثمار في القارة الأفريقية في الفترة المقبلة والتحديات المحتملة في ظل جائحة كورونا.

وعرضت الشركة من خلال المؤتمر تجربتها المتميزة والناجحة كرائدة في مجال تقديم تطبيقات وحلول تكنولوجيا الفندقة وأظهرت دعمها لعملائها في أفريقيا وتأثير أزمة كوفيد19 على اتجاهات التكنولوجيا الفندقية في المستقبل.

وقال “محمد توفيق” الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاع عمليات الفنادق: “لدينا التزام تام تجاه عملائنا في القارة الأفريقية لتقديم أحدث تكنولوجيا في مجال الفندقة والسياحة والسفر حيث تعد الشركة هي المركز الأساسي المصدر لتكنولوجيا المعلومات في مجال الفندقة للقارة الأفريقية، فقد نجحت في تسليم أكثر من 1400 مشروع دولي بالعديد من اللغات، ونقدم الحلول التي تساعد أصحاب الفنادق وأصحاب المطاعم على تقديم خدمات بصورة أفضل وكذلك مساعدتهم على التعافي والنمو أثناء وبعد وباء كورونا، وذلك في كافة المجالات والأقسام المختلفة سواء حلولاً للمكاتب الأمامية ونقاط البيع والمكاتب الخلفية وإدارة الموارد البشرية”.

وأضاف “توفيق”:” أتاح المؤتمر الافتراضي “أفريقيا غداً” عرض الرؤى الأساسية التي قدمها أكثر من 100 متحدث في الصناعة، وفرص للتواصل مع بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في المجال كما تم إقامة معرض افتراضي على هامش المؤتمر حيث التقى العارضين في أجنحتهم الافتراضية خلال Hospitality Tomorrow 2020لعرض أحدث مشاريعهم وعروضهم المستقبلية”.

ومن جانبه قال “فرانك فاجنر” مدير المبيعات :” تواجه قطاعات السياحة والفندقة والطيران في أفريقيا تحديات جديدة لم نشهدها من قبل، وفي مثل هذه الأوقات جاءت مشاركة شركة ACT في هذا المؤتمر للعمل على توحيد قادة الصناعة وتشجيع التواصل عبر الإنترنت وفتح الحوار حول كيفية تعاملنا مع الظروف الاقتصادية الناجمة عن تفشي COVID-19 وما هي الشراكات الجديدة اللازمة لجميع أنواع الشركات الصناعية”.

وأضاف “فاجنر”: استطعنا من خلال مؤتمرات الأعمال الافتراضية في شهري أبريل ومايو 2020 فقط والتي شارك بها أكثر من 7500 من صانعي القرار وأصحاب الشركات تقديم منصة مصممة بعناية لقطاعات السفر والسياحة والفندقة والطيران في إفريقيا للعاملين في هذا المجال لتكون بمثابة مرجع إرشادي للتطبيقات والحلول المختلفة وأحدث ما توصلت إلية التكنولوجيا في هذا المجال.