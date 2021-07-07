«أكتيس» تفاوض صديق عفيفى للاستحواذ على حصة مؤثرة بجامعة ميريت

دخلت شركة «أكتيس» للاستثمار المباشر فى مفاوضات متقدمة للاستحواذ – عبر إحدى شركاتها التابعة – على حصة مؤثرة فى الشركة المالكة لجامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة والتى تتبع رجل الأعمال صديق عفيفى.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ عدة أشهر وتم الانتهاء من عملية الفحص النافى للجهالة ودراسة الأوضاع المالية للجامعة؛ وسيتم إنهاء كافة الخطوات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتضم محفظة «أكتيس» مؤسسة «Honoris United Universities» للتعليم العالى والتى تعمل فى شمال وجنوب أفريقيا، ورجحت المصادر أن يتم تنفيذ صفقة جامعة ميريت عبر شركة « Honoris».

وأشارت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن «أكتيس» اعتمدت على فريقها الخاص لتولى عمليات الفحص والتقييم؛ فيما تتولى شركة «كومباس كابيتال» مهام الاستشارات المالية لصالح صديق عفيفى.

يذكر أن جامعة ميريت تتبع صديق عفيفى، والذى يمتلك خبرات سابقة فى مجال التعليم، بعدما أسس فى السابق جامعة النهضة ببنى سويف، بخلاف معاهد طيبة العليا فى القاهرة، وعدة مدارس دولية أخرى، ويرغب فى تكرار تجارب الاستثمار فى القطاع الجامعى فى مدن الصعيد.

وفى السابق، قال صديق عفيفى، رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت لـ «المال» إنه تم الانتهاء من تأسيس وافتتاح كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى فى الجامعة، فيما يتم العمل حالياً على إنشاء كليتى طب الأسنان والصيدلة.

وتابع إن الجامعة تنوى إنشاء مستشفى متكامل تطبيقاً لقرارات وزارة التعليم العالى بوجود مستشفى لخدمة طلاب الكليات الطبية، بجانب تعزيز الخدمات الطبية المقدمة فى منطقة جنوب الصعيد.

وأوضح أن جامعة ميريت ستكون من أهم الجامعات الخاصة فى منطقة جنوب الصعيد، وستركز على إنشاء الكليات التى تخدم المواطنين هناك.

ونشرت «المال» مؤخراً أن شركة المنارة للاستثمار، المالكة لجامعة ميريت، تنوى التقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة النسبة البنائية بالأرض المخصصة لها بمدينة سوهاج الجديدة، بهدف إنشاء مستشفى متخصص لخدمة الكليات الطبية بالجامعة.

وقالت مصادر مقربة من الملف لـ «المال» إن الجامعة كانت تنوى فى السابق الحصول على قطعة أرض إضافية بسوهاج الجديدة لزيادة المساحة، بعدما حصلت فى السابق على 21 فداناً لإنشاء جامعة خاصة، ولكنها رأت فى النهاية التقدم لزيادة النسبة البنائية وسداد علاوات سعرية سيتم تحديدها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية.

وتشمل المرحلة الأولى للجامعة تأسيس كليات الطب البشرى والعلاج الطبيعى والصيدلة، على أن يعقبها إضافة كليات طب الأسنان والهندسة والعلوم التكنولوجية والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية.

و«أكتيس» هى شركة استثمار مباشر تعمل فى أسواق أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية،و تم تأسيسها عام 2004 وبلغ حجم الأموال التى جمعتها نحو 19 مليار دولار، ونفذت 120 استثمارا وفقا لموقع الشركة الإلكترونى.