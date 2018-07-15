«أكتيس» تسعى لشراء حصة «أبراج» فى جامعة النهضة

إيمان القاضى وشريف عمر ومصطفى طلعت:تعتزم شركة أبراج جروب الإماراتية التخارج من ملكيتها بجامعة النهضة وتبلغ %95، وبدأت مناقشات حول الصفقة مع شركة أكتيس للاستثمار المباشر، التى ترغب فى الاستحواذ على الجامعة.وتمر مجموعة أبراج بأزمة طاحنة، بدأت منذ فبراير الماضى، بعد اتهامها من مجموعة من أهم مستثمرى

إيمان القاضى وشريف عمر ومصطفى طلعت:



تعتزم شركة أبراج جروب الإماراتية التخارج من ملكيتها بجامعة النهضة وتبلغ %95، وبدأت مناقشات حول الصفقة مع شركة أكتيس للاستثمار المباشر، التى ترغب فى الاستحواذ على الجامعة.



وتمر مجموعة أبراج بأزمة طاحنة، بدأت منذ فبراير الماضى، بعد اتهامها من مجموعة من أهم مستثمرى صناديقها بسوء استخدام أموالهم، وتصاعدت الأزمة بشكل سريع، حتى وصلت إلى سير المجموعة فى إجراءات تصفية أعمالها، وتلقت عروضاً من مؤسسات مثل أبو ظبى، وCerberus Capital Management الأمريكية، وشركة كولونى كابيتال المالية الأميركية، لشراء شركة الإدارة نفسها، وبعض صناديقها.

ودفعت الأزمة لتخارج أبراج مؤخراً من بعض استثماراتها فى مصر، مثل القاهرة للاستثمار، وشركة أوراسكوم كونستراكشن.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن المفاوضات بخصوص شراء الجامعة لاتزال فى مراحلها الأولية، وسيتم استكمالها وإجراء عمليات الفحص النافى للجهالة، على أن يجرى التنفيذ الفعلى بعد انتهاء عملية التصفية التى تجريها أبراج، خاصة أن عملية اتخاذ القرار فى المجموعة الإمارتية مجمدة حالياً، لحين الفصل فى مصيرها النهائى.



كما كشفت عن تولى مكتب معتوق بسيونى، الاستشارات القانونية طرف البائع، فى الصفقة المزمع إجراؤها على جامعة النهضة، فيما يتولى مكتب ذكى هاشم، الاستشارات القانونية طرف المشترى.

وذكرت أن هيكل ملكية جامعة النهضة يتوزع بواقع %95 لمجموعة أبراج، و%5 لرجل الأعمال صديق عفيفى، مؤسس الجامعة.



وأضافت أن الأخير عرض رسمياً على ممثلى مجموعة أبراج، المسئولين عن الاستثمار بمجال التعليم، المساعدة، كما يجرى اتصالات لعقد اجتماع معهم خلال الأيام القليلة المقبلة.



واستبعدت المصادر توجه صديق عفيفى لشراء حصة أبراج، خاصة أنه يعكف على إنشاء جامعة أخرى بمحافظة البحيرة تحت مسمى «أخناتون»، باستثمارات مليار جنيه.

تأسست جامعة النهضة عام 2007، كأول جامعة خاصة بمنطقة صعيد مصر، وتشمل 6 كليات، ويتولى صديق عفيفى عضوية مجلس الأمناء.

