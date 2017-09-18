أكتيس : إجراءات الإصلاح عززت الثقة في الاقتصاد

منى عبدالباريقال شريف الخولي رئيس بنك استثمار أكتيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي عززت الثقة في معدلات الثقة في الاقتصاد المصرية، في4ما وصف الإجراءات الإصلاحية بـ "الهامة والسريعة".وحول معدلات التضخم التي سجلت 31.2% نهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي، أوضح

منى عبدالباري

قال شريف الخولي رئيس بنك استثمار أكتيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي عززت الثقة في معدلات الثقة في الاقتصاد المصرية، في4ما وصف الإجراءات الإصلاحية بـ “الهامة والسريعة”.

وحول معدلات التضخم التي سجلت 31.2% نهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي، أوضح الخولي خلال كلمته بمؤتمر اليورومني اليوم بالقاهرة إن تراجع معدلات التضخم للمستويات الحكومية المستهدفة العام المقبل سيكون له تداعيات إيجابية مباشرة على الاقتصاد، وداعما قويا للنمو الاقتصادي والاستثمار.

وحول معدلات الفائدة الراهنة والبالغة 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض أضاف الخولي أنها تحد من شهية المستثمرين في التوسع في رأس المال نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض، كما ساهمت في جدب أموال ساخنة لأسواق الدين المحلية.

وأشار الخولي إلى أن جلب أموال للاستثمار المباشر يتم تخصيصها في مشرعات أكثر استدامة من شأنه دعم الاقتصادي المصري، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى هناك افتقار الحكومة لاستراتيجية واضحة.

ولفت الخولي إلى أن قضية البطالة في مصر تعاني من عدة معوقات أبرزها ارتفاع عدد السكان البالغ نحو 85 مليون نسمة، و عدم وجود سياسات واضحة للتوظيف. وتبلغ معدلات البطالة حاليا في مصر نحو 11.2% .

ويرى الخولي أن أبرز القطاعات التي تواجه تحديا كبيرا وتحتاج إلى التنمية في مصر هي اللتعليم والصحة، نظرا للطبيعة الديموغرافية للسوق المصر

واتجهت الحكومة المصرية لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى، واسع النطاق، لإعادة التوازن للاقتصاد الكلى، وتعزيز المالية العامة، بدأت المرحلة الأولى منه فى النصف الأول من العام المالى الماضي، عبر تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء والطاقة، وذلك للحصول على موافقة صندوق النقد على قرض قيمته 12 مليار دولار، على فترة 3 أعوام ، تم تلقى نحو 4 مليارات دولار منه عبر دفعتان.