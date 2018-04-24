أكتوبر للعلوم الحديثة تسعى لإنشاء فرع بالساحل الشمالى

■ دراسة لإضافة تخصصات جديدة على 5 أفدنةجهاد سالمكشفت نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، ومؤسس مدارس دار التربية الخاصة، عن عزمها التوسع فى الاستثمارات التعليمية خلال الفترة المقبلة، وتتم حاليا دراسة خطة تشمل زيادة الاستثمارات فى قطاعى التعليم الأساسى والجامعى.

■ دراسة لإضافة تخصصات جديدة على 5 أفدنة

جهاد سالم

كشفت نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، ومؤسس مدارس دار التربية الخاصة، عن عزمها التوسع فى الاستثمارات التعليمية خلال الفترة المقبلة، وتتم حاليا دراسة خطة تشمل زيادة الاستثمارات فى قطاعى التعليم الأساسى والجامعى.

وقالت الدجوى إن الخطط التوسعية على صعيد التعليم الجامعى تشمل إضافة تخصصات جديدة لجامعة أكتوبر وإقامة جامعة أخرى، فيما يجرى دراسة التوسعات التى سيشملها قطاع التعليم الأساسى بمدارس دار التربية.

ولفتت إلى أن مساحة التوسعات المرتقبة بجامعة أكتوبر تصل إلى 5 أفدنة ليبلغ إجمالى مساحة الجامعة الكلية 55 فدانا، على أن تنتهى أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل، كما أنه جار دراسة التخصصات الجديدة التى ستضمها الجامعة، ومن ثم البدء فى الحصول على التراخيص اللازمة لتدريس تلك التخصصات من وزارة التعليم العالى.

وأشارت إلى أنها تبحث فى إنشاء قسم للعلاج الطبيعى، خاصة مع تزايد الاهتمام بهذا التخصص فى الآونة الأخيرة، ويقع على عاتقه حل نحو %50 من المتطلبات اللازمة عقب العمليات الجراحية وللحد من المضاعفات، منوهة بأنه ستتم دراسة احدث التطورات فى الأجهزة والبرامج المتخصصة فى العلاج الطبيعى لاستقادمها إلى مصر، ومن ثم تصبح بصمة جديدة فى التعليم الجامعى تضيفه الجامعة.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء MSA، أن الجامعة تسعى لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بها خلال العام الدراسى المقبل 2018/2019، لاستيعاب الإقبال على الالتحاق بها.

وعلى صعيد مواز تخطط MSA لإقامة فرع جديد بالساحل الشمالى، حيث تقدمت الجامعة بطلب للحصول على أراض، ورفضت الدجوى الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت أن تطوير التعليم لن يتم بمعزل عن القطاع الخاص الذى بات يلعب دورا حيويا فى هذا القطاع الاستراتيجى والذى يمثل بوابة رئيسية لتحقيق تطلعات الدولة للتنمية الاقتصادية.

وقالت إنها تفكر فى تعليم أولياء الأمور من خلال تشكيل مجلس أو لجنة ووضع خطة كاملة لتوعية الآباء بالعملية التربوية وكيفية مساعدة أبنائهم وتنميتهم لحب التعلم وخلق الشغف للمعرفة.

وحول قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية المرتقب إقراره من مجلس النواب خلال العام الجارى، أوضحت الدجوى أن من شأنه دعم التوسع فى الاستثمارات فى التعليم الجامعى، كما يساهم فى تطوير العملية التعلمية من خلال الربط بجامعات دولية كبرى، ما يمنح الخريجين شهادات معتمدة دوليًا كما يساهم فى تقليل أعداد الطلاب الذين يسافرون للتعليم بالخارج، موضحة أنه منذ دخول التعليم الخاص مصر، وأعداد الطلاب الذين يسافرون للخارج فى تناقص مستمر، فضلا عن استقطاب القاهرة الطلاب الأجانب.

ولفتت الدجوى إلى أن القانون نتاج سنوات عدة من البحث، وتم حل العديد من المشكلات خلال تعديلات القانون عام 1996، ومنذ عام 2009 ومع بعض التغيرات فى المنظومة التعليمية، ويجرى دراسة التعديلات، مشيرة إلى أن القانون بشكله المطروح حاليًا يحقق قدرا كبيرا من الالتزام من قبل الجامعات الخاصة، كما يوطد التعاون مع وزارة التعليم العالى.

ويتضمن أبرز بنود القانون المقترح أنه يشترط لقبول طلب تأسيس الجامعة أو فروعها، أن يكون %55 على الأقل من رأس المال مملوكا لأشخاص مصريين، أو أشخاص اعتبارية مصرية، ويملك أغلب رأسمالها أشخاص ذات طبيعية مصرية، وأن يكون رأس المال كافيا لتجهيز الجامعة، ومزاولة نشاطها، وتحقيق أغراضها، على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون، مع تقديم ما يفيد ملكية طالب التأسيس للأرض المخصصة لإنشاء الجامعة أو قرار بتخصيصها له من الجهة المختصة، مع تقديم ضمان مالى عبارة عن نسبة من رأس المال لا تقل عن ثلث الأموال المستثمرة بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى لحساب الجامعة تحت التأسيس وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التصرف.

كما يضمن القانون، تقديم استراتيجية لعمل الجامعة الجديدة، لمدة 5 سنوات على الأقل، وكذلك للوزير المختص أن يصدر التصريح الخاص ببدء الدراسة فى الجامعة بعد موافقة المجلس المختص، ولا يجوز للجامعة البدء فى مزاولة نشاطها إلا بعد استكمال جميع المقومات البشرية والمادية اللازمة وما يفيد الاتفاق والتعاون مع إحدى الجامعات الأجنبية، والالتزام بتدريس مادة حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة بجميع الكليات.

كما ينص القانون على أن يكون لكل جامعة موازنة سنوية، تحدد إيراداتها ونفقاتها، وتتضمن قواعد توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق رفع كفاءتها التعليمية والبحثية وتنمية مواردها البشرية، وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح والبعثات.

ولفتت الدجوى إلى أن التعليم الجامعى لا يقتصر على المناهج، وإنما يجب أن يحمل مهمة إنماء الطالب فى كل جوانب الحياة الاجتماعية بمفهومها العريض.

وأكدت الدجوى خلال حوارها مع «المال»، عدم قدرة الدولة على تحمل أعباء التعليم منفردة فى ظل المشكلات العديدة التى يعانيها القطاع والفجوة الكبيرة بين الاحتياجات والموارد، ومن هنا يأتى دور مهم للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والأهالى والأثرياء فى كل مناطق الدولة.

وقالت الدجوى إنه على الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم إيجاد آلية ما لتشجيع الأثرياء وأصحاب رؤس الأموال فى كل مدينة على تكفل إنشاء مدارس تحمل أسمهاءهم وتخدم مجتمعهم على أن تتولى الوزارة إما إدارة تلك المدارس أو إقامة دورات تدريبية لمقيمى تلك المدارس لتعليمهم آليات الإدارة.

فى السياق نفسه أشارت الدجوى إلى أنه على القطاع الخاص أيضا العمل بقوة فى ذلك المجال، إن لم يكن من خلال الاستثمارات، يكون عبر المسئولية المجتمعية من قبل المستثمرين للمساهمة فى بناء المدارس.

تأسست جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، عام 1996، بموجب المرسوم الرئاسى، رقم 244 لعام 1996، وتعتبر MSA حاليا المزود الأول للتعليم العالى البريطانى فى مصر وتضم الجامعة كليات الإعلام والعلوم الإدارية واللغات، والتكنولوجيا الحيوية، كلية الفنون والتصميم والهندسة، والصيدلة، وعلوم الحاسب الآلى، وفى عام 2006، أنشأت الجامعة كلية طب الأسنان والبيوتكنولوجيا.

وأسست نوال الدجوى مدارس دار التربية عام 1958 كأول مدارس خاصة للغات، وفى عام 1970 تم الترخيص لها للعمل بنظام المدارس البريطانية، وفى 1991 تم منحها رخصة النظام الأمريكى فى التدريس، وتضم دار التربية حاليا 7 فروع بالقاهرة، من بينها بوسط البلد، والعجوزة، والدقى، وهى أول مدرسة فى مصر لديها مدارس محلية، وشهادات عالمية أمريكية، وبريطانية، وتوفر المدرسة النظام التعليمى فى رياض الأطفال من الصفوف 1 إلى 12، ومن الصفوف من 1 : 6 فى مدرسة تسمى «مدرسة بيبى هوم».