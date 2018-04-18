أكتوبر فارما: 235 ألف سهم خزينة الرصيد المتبقي

رجب عزالدينقالت شركة أكتوبر فارما إن المتبقى من رصيد أسهم الخزينة بعد بيع 505 أسهم أمس الثلاثاء، هو 235.8 سهم خزينة.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 19 فبراير الماضي على بيع 240 ألف سهم من أسهم الخزينة بسعر السوق على دفعات، وأعلنت الشركة الأربعاء الماضى عن بيع أول دفعة من أسهم الخزينة بواقع 3600

رجب عزالدين

قالت شركة أكتوبر فارما إن المتبقى من رصيد أسهم الخزينة بعد بيع 505 أسهم أمس الثلاثاء، هو 235.8 سهم خزينة.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 19 فبراير الماضي على بيع 240 ألف سهم من أسهم الخزينة بسعر السوق على دفعات، وأعلنت الشركة الأربعاء الماضى عن بيع أول دفعة من أسهم الخزينة بواقع 3600 سهم .

كما وافق المجلس على الدراسة المبدئية لفكرة تأسيس كيان قانوني مملوك للشركة في الإمارات العربية المتحدة.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 56 مليون جنيه في 2017 مقارنة بنحو 35 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعا على 6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.