أكتوبر فارما: خطة توسعية ومستحضرات جديدة تدعم الربحية خلال النصف الأول من 2020

نفذت شركة أكتوبر فارما خطة توسعية وطرحت أصنافا جديدة خلال الفترة المنقضية من العام الحالى، ساهمت فى مضاعفة أرباحها 7مرات، فى النصف الأول من 2020.

وقال دكتور هشام عبد العزيز، العضو المنتدب لأكتوبر فارما إن الشركة نفذت خطة توسعات أفقية ورأسية، وطرحت مستحضرات جديدة مما دعم ربحية الشركة خلال النصف الأول.

وارتفعت أرباح أكتوبر فارما فى النصف الأول من العام الحالى %711 على أساس سنوى، ليبلغ صافى أرباحها 27 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.33 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى. وسجلت إيردات الشركة نحو 244 مليون جنيه، مقابل 239 مليون جنيه خلال نفس الفترة المناظرة.

وأظهرت القوائم المالية لأكتوبر فارما خلال النصف الأول من 2020، استثمارات تحت التنفيذ قيمتها 29 مليون جنيه، وجهتها الشركة لماكينات إنتاج، ودراسات مستحضرات جديدة.

وحول اتجاه الشركة لإنتاج مستحضرات لمكافحة فيروس كورونا المستجد قال عبدالعزيز إن الشركة لن تقوم بإنتاج دواء مخصص لعلاج الفيروس، ولكنها فى المقابل تنتج أدوية تدعم المناعة، ومضاد حيوى يدخل فى بروتوكول علاج الفيروس.

وأوضح أن هذه الأدوية تشمل مستحضر الزنك، الذى يستخدم لتقوية المناعة، وضمن العلاجات المكملة لفيروس كورونا، موضحا أن الطاقة الإنتاجية لهذا المستحضر 600 الف علبة شهريا.

كما تتضمن الأدوية برونتو بلس، بطاقة انتاجية 300 الف علبة شهريا، ودواء مضاد حيوى يستخدم فى البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا.

وأكد عبدالعزيز إن «أكتوبر فارما» تقوم بالوفاء باحتياجات وزارة الصحة من مستحضر الزنك بنسبة %100 مشيرا إلى أن الشركة على استعداد لزيادة الطاقة الانتاجية حال طلبت الوزارة منها كميات أكبر.

يشار إلى أن أرباح أكتوبر فارما حققت نموا %84.6 على أساس سنوى بالعام الماضى، بقيمة 33.83 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليون جنيه فى 2018. وارتفعت مبيعات الشركة إلى 523 مليون جنيه، مقابل مبيعات 400.6 مليون جنيه العام السابق له.

ويبلغ رأس مال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه، موزعة على 6 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %30.84 للشركة العربية للصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، و%27.7 للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، و%15.7 للشركة العربية المشتركة للاستثمار، و%13.16 لمجموعة الشركة السعودية للاستثمار والتسويق، ومستثمر فرد بأدنى من %1.