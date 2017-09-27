أكتوبر فارما توافق على شراء أسهم خزينة مقابل تسوية مديونية

رجب عزالدين: وافق مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما، على شراء أسهم أحد المساهمين وأسرته، كأسهم خزينة، مقابل إسقاط مديوينة شركة التنشيط المصرى. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن مجلس الإدارة وافق بجلسة أمس الثلاثاء، على شراء أسهم المساهم محمود عادل وأسرته، كأسهم خزينة، وذلك م



رجب عزالدين:



وافق مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما، على شراء أسهم أحد المساهمين وأسرته، كأسهم خزينة، مقابل إسقاط مديوينة شركة التنشيط المصرى.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن مجلس الإدارة وافق بجلسة أمس الثلاثاء، على شراء أسهم المساهم محمود عادل وأسرته، كأسهم خزينة، وذلك مقابل المديونية المستحقة على شركة مركز التنشيط المصرى، البالغة 27.4 مليون جنيه، وإنهاء جميع النزاعات القضائية بين الطرفين.



وتابع البيان أنه سيتم التنازل بسعر بيع 31 جنيها للسهم، بقيمة إجمالية 7.7 مليون جنيه، وإعدام باقى المديونية البالغة 19.7 مليون جنيه.



ومن المقرر أن تتم عملية نقل الأسهم عن طريق البورصة المصرية دون تداول نقدى، استيفاء لحقوق الشركة، وسيتم عرض تلك الإجراءات على أول جمعية عمومية عادية للشركة.



