أكتوبر فارما تعلن خطة توفيق أوضاعها

المال - خاصقالت شركة أكتوبر فارما، إن عدد المساهمين الباقيين لتوفيق أوضاعهم طبقًا للقواعد الجديدة يصل إلى 67 مساهمًا.جاء ذلك، فى بيان للرد على استفسارات البورصة، اليوم الأربعاء، بخصوص خطة الشركة لتوفيق أوضاعها وفق قيدها بالبورصة المصرية.وأوضحت الشركة أن البيانات التى تستلمها من شركة مصر المقاص

المال – خاص

قالت شركة أكتوبر فارما، إن عدد المساهمين الباقيين لتوفيق أوضاعهم طبقًا للقواعد الجديدة يصل إلى 67 مساهمًا.

جاء ذلك، فى بيان للرد على استفسارات البورصة، اليوم الأربعاء، بخصوص خطة الشركة لتوفيق أوضاعها وفق قيدها بالبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة أن البيانات التى تستلمها من شركة مصر المقاصة فى 26 أكتوبر الماضى، أظهرت أن عدد مساهميها المقيدين بلغ 231 مساهمًا، بينما بلغ عدد غير المقيدين اثنين فقط.

وأضافت الشركة أن العدد الباقى لتوفيق الأوضاع 67 مساهمًا، نظرًا لدخول 50 آخرين جدد، خلال الفترة السابقة.

وتابعت الشركة: “إذا لم يكتمل النصاب القانونى للمساهمين فسيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لتوفيق الأوضاع بالتصرف فى جزء أو كل أسهم الخزينة”.