أكتوبر فارما تستهدف مليار جنيه مبيعات سنوية

منى عبدالبارى

وضعت شركة أكتوبر فارما خطة خمسية للنهوض مع استهداف الوصول برقم المبيعات إلى مليار جنيه بنهاية الخطة.

قال أحمد زغلول، العضو المنتدب لأكتوبر فارما، إن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال خمس سنوات، مقارنة بمبيعات مستهدفة بحوالى 400 مليون جنيه العام الحالى، مشيرا إلى أن رقم المبيعات المستهدف تم وضعه استنادا على الأسعار الحالية للمستحضرات والأدوية.

وكشف زغلول فى تصريحات لـ”المال”، عن مفاوضات بين أكتوبر فارما، وشركة سيجما للصناعات الدوائية؛ لتنفيذ صفقة مشتركة بين الطرفين، ليست بعملية استحواذ، مفضلا الاحتفاظ بكافة التفاصيل، لحين اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الصدد.

يشار إلى أن شركة العربية للصناعات الدوائية- أكاديما، أعلنت فى فبراير الماضى، عن زيادة مساهمتها فى أكتوبر فارما من %25 إلى %27.7، كما وضعت خطة طموحة للنهوض بها تعتمد على إعادة الأصناف الدوائية التى تم إيقاف تصنيعها، وتطوير الاستثمارات الحالية وزيادة كفاءتها وضخ استثمارات جديدة بشركة أكتوبر فارما، وتأهيل أسعار أسهم أكتوبر فارما بالبورصة المصرية لتسمح بالتداول وتتوافق مع قواعد القيد، والمساعدة فى تخارج المساهمين الراغبين فى عدم الاستمرار بأكتوبر فارما.

وجدير بالذكر أن شركة أكاديما تأسست بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى مارس 1976، ومقرها القاهرة، وتتمثل أغراضها فى القيام بجميع الأعمال فى مجال الإنتاج وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبيبة ومستلزمات الإنتاج والأجهزة، وكانت أكتوبر فارما أعلنت الشهر الماضى موافقة مجلس إدارتها على تشكيل لجنة لدراسة شراء مستحضرات شركة سيجما الدوائية.

ولفت العضو المنتدب لأكتوبر فارما، إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود أدت إلى رفع التكاليف بشكل كبير، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الأول من يوليو ارتفعت التكاليف بما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين جنيه تتمثل فى بعض مصروفات النقل والتوزيع.

وقامت الحكومة بداية الشهر الجارى بتنفيذ جولتها الثانية من برنامجها للإصلاح الاقتصادى من خلال زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و%100، ورفع تعريفة استهلاك الكهرباء المقرر أن تظهر فى فاتورة يوليو.

يشار إلى أن أكتوبر فارما تمكنت من تحقيق زيادة بنحو الضعف فى صافى أرباحها خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، حيث سجلت قيمته 15.7 مليون جنيه، مقارنة بـ8.9 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت أرباح أكتوبر خلال العام الماضى بنسبة %118 لتسجل 35 مليون جنيه مقارنة بـ16 مليون جنيه عام 2015، وذلك بدعم من زيادة المبيعات وتراجع التكاليف.

ويبلغ رأسمال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين العربية للصناعات الدوائية بنسبة %27.78 والسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بنسبة %24.99، والعربية المشتركة للاستثمار بنسبة %15.7، ومجموعة الشركة السعودية للاستثمار والتسويق بنسبة %13.16.