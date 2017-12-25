أكتوبر فارما تستهدف مبيعات بـ480 مليون جنيه خلال 2018

رجب عزالديناعتمدت شركة أكتوبر فارما، الموازنة التقديرية لعام 2018، مستهدفة وصول المبيعات إلى 480 مليون جنيه، بزيادة 31% عن العام السابق.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إنها تتوقع ارتفاع المبيعات المحلية إلى 337 مليون جنيه، ومبيعات التصدير إلى 59 مليون جنيه، كما تتوقع ارتفاع مبيعات

رجب عزالدين

اعتمدت شركة أكتوبر فارما، الموازنة التقديرية لعام 2018، مستهدفة وصول المبيعات إلى 480 مليون جنيه، بزيادة 31% عن العام السابق.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إنها تتوقع ارتفاع المبيعات المحلية إلى 337 مليون جنيه، ومبيعات التصدير إلى 59 مليون جنيه، كما تتوقع ارتفاع مبيعات شركة سيجما إلى 58 مليون جنيه.

واعتمد مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة -اليوم الإثنين- الاحتياجات الاستثمارية لعام 2018، بقيمة 30 مليون جنيه تقريبًا.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 40.8 مليون جنيه، خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.