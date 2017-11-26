أكتوبر فارما تستهدف زيادة الصادرات 50%

منى عبدالبارى:تسعى شركة أكتوبر فارما للصناعات الدوائية، لتعزيز إيراداتها البيعية، عبر التوسع فى التصدير خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف مواجهة ارتفاع التكاليف الإنتاجية والبيعية منذ تحرير سعر الصرف، التى فشلت الحكومة فى التصدى لها بزيادة أسعار الدواء.كشف أحمد زغلول، العضو المنتدب للشركة، فى حو

منى عبدالبارى:

تسعى شركة أكتوبر فارما للصناعات الدوائية، لتعزيز إيراداتها البيعية، عبر التوسع فى التصدير خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف مواجهة ارتفاع التكاليف الإنتاجية والبيعية منذ تحرير سعر الصرف، التى فشلت الحكومة فى التصدى لها بزيادة أسعار الدواء.

كشف أحمد زغلول، العضو المنتدب للشركة، فى حوار تليفونى مع «المال»، عن اتجاه الشركة لتنويع تشكيلتها البيعية، عبر عدة خطوات، وما تواجهه شركته من أزمات بالسوق المصرية، والخطط الموضوعة للتغلب عليها الفترة المقبلة.

أكد زغلول أن مستهدفات الخطة الخمسية لـ«أكتوبر فارما» تنفذها الفترة المقبلة، زيادة نسبة الصادرات إلى %50، من إجمالى المبيعات، مقارنة بـ %20 حاليا، عبر زيادة المستحضرات المنتجة، والتوسع فى الأسواق التصديرية الحالية، التى تشمل روسيا، وتايلاند، ودول الخليج العربى، بجانب اختراق أسواق جديدة فى السوق الإفريقية، وجنوب شرق آسيا.

أكد أن لدى أكتوبر فارما حاليا 50 مستحضرًا دوائيًا، بمراحل التسجيل المختلفة، بجانب 5 أصناف من سيجما للمستحضرات الدوائية، نستهدف من خلالهم تحسين التشكلية البيعية للشركة، لزيادة حجم مبيعاتها إلى مليار جنيه، نهاية الأعوام الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أن شركته تسعى لتحقيق مبيعات قيمتها 500 مليون جنيه العام المقبل، مقارنة بـ 400 مليون العام الحالى.

سجلت مبيعات أكتوبر فارما فى النصف الأول من العام الحالى، 189 مليون جنيه، مقارنة بـ 139 مليون جنيه فى الفترة المماثلة العام الماضى.

عززت زيادة المبيعات صافى ربحية الشركة خلال الفترة المذكورة، لترتفع إلى 30 مليون جنيه، مقابل 14 مليونًا فى الفترة المناظرة.

قال إن «أكتوبر فارما» تستهدف من وراء زيادة الصادرات، تعويض ارتفاع التكاليف الإنتاجية التى خلفها ارتفاع سعر الدولار %100، نتيجة تحرير سعر الصرف.

كانت وزارة الصحة قررت شهر يناير الماضى زيادة أسعار %25 من أصناف الأدوية المتداولة بالسوق المصرية، بنسب بين 30 و%50، لارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد.

سجلت المصروفات التمويلية لأكتوبر فارما خلال النصف الأول من العام الحالى ما قيمته 2.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليون فى الفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 88.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 69 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى، سجلت مصروفات البيع والتوزيع 42 مليون جنيه، مقارنة بـ 34 مليونًا.

لفت زغلول إلى أن تحرير سعر الصرف، ما تبعه من ارتفاعات سعرية تسبب فى خسارة «أكتوبر فارما» تعاقدها مع شركة إسبانية لإنتاج دواء للأعصاب.

تابع: «الشركة الإسبانية فسخت التعاقد نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وما ترتب عليها من زيادة سعر البيع بالسوق المحلية، الذى كان يفوق قدرة المستهلك المصرى، وكبدنا خسارة 50 مليون جنيه مبيعات، ما دفعنا للبحث عن بدائل لتعزيز الإيرادات عبر زيادة المبيعات، والصادرات».

عن خط إنتاج بخاخات الجهاز التنفسى، الذى أعلنت «أكتوبر فارما» عن إجراء دراسات الجدوى الخاصة به مطلع العام الحالى، قال زغلول، إن وزارة الصحة رفضت تسجيل المستحضر، لاكتفاءها بعدد المنتجين الحاليين بالسوق، ما ترتب عليه تراجع الشركة عن المشروع.

تسمح وزارة الصحة لعدد معين من الشركات إنتاج دواء بعينه، وعند استيفاء عدد المنتجين، ترفض الوزارة الموافقة لمنتجين جدد على تسجيل المستحضر الدوائى.

دفع ارتفاع التكاليف أكتوبر فارما لإيقاف إنتاج 3 أصناف دوائية، نتيجة تسببهم فى تكبد الشركة خسائر، بنسلين طويل المفعول، جارى حاليا التفاوض لزيادة سعره، وصنف دوائى آخر موسع للشرايين، رفضت وزارة الصحة الموافقة للشركة على تصديره.

أوضح أن الشركة رصدت 5 ملايين جنيه لعمل صيانة وتجديدات لمصنع الشركة بالسادس من أكتوبر.

يبلغ رأسمال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، يتوزع هيكل ملكية الشركة بين العربية للصناعات الدوائية، بنسبة %27.78، والسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، بنسبة %24.99، والعربية المشتركة للاستثمار بنسبة %15.7، ومجموعة الشركة السعودية للاستثمار والتسويق بنسبة %13.16.