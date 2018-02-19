أكتوبر فارما تدرس إنشاء فرع بدولة الإمارات

رجب عزالدين: وافق مجلس إدارسة شركة أكتوبر فارما بجلسته المنعقدة أمس الأحد، على تأسيس فرع مملوك لها فى الإمارات العربية المتحدة. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنها تبحث إنشاء فرع بالإمارات وسيتم دراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية والتكلفة المالية. كما وافق المجلس على اقترح توزيع الأربا

رجب عزالدين:

وافق مجلس إدارسة شركة أكتوبر فارما بجلسته المنعقدة أمس الأحد، على تأسيس فرع مملوك لها فى الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنها تبحث إنشاء فرع بالإمارات وسيتم دراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية والتكلفة المالية.

كما وافق المجلس على اقترح توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 40% عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 بواقع 4 جنيه لكل سهم، واعتمد المجلس أيضا الموافقة على بيع 240 ألف سهم من أسهم الخزينة بسعر السوق على دفعات.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعا على 6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.