«أكتوبر فارما» تحقق مبيعات بقيمة 886 مليون جنيه خلال 2021

حققت شركة «أكتوبر فارما» مبيعات بقيمة 886 مليون جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

تأسست «أكتوبر فارما»، كشركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية، في إبريل عام 1987م.

كما تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 23 فبراير عام 2005م. إذ يبلغ رأس المال السوقي للشركة 571,560,000 جنيه مصري.

كشفت القوائم المالية لشركة أكتوبر فارما، عن ارتفاع أرباح الشركة 8.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وحققت الشركة، وفق إفصاح للبورصة، صافي ربح بلغ 108.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل 100.3 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 540.8 مليون جنيه، مقابل 489 مليونا في نفس الفترة من العام السابق له.

سبق أن أظهرت القوائم المالية لشركة أكتوبر فارما، ارتفاع أرباحها بنسبة 6.16% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت الشركة صافي ربح خلال الفترة بقيمة 74.33 مليون جنيه، مقابل 70.01 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 359.82 مليون جنيه، مقارنة بنحو 319.49 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.

كشفت شركة أكتوبر فارما عن استهداف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بواقع 135 مليون جنيه بنهاية عام 2022.

كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 775 مليون جنيه خلال العام الجاري، فيما تضمنت الموازنة الاستثمارية للعام الجاري، اقتناء أصول ثابتة جديدة بواقع 65.82 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما خلال جلستها المنعقدة 4 ديسمبر الماضي على تحديد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه، ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60 مليون جنيه موزعة على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

أكتوبر فارما تعدل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة

وأوضحت أكتوبر فارما، تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بشأن المنتجات المصنوعة وإضافة أنشطة أخري، والمشاركة مع الهيئات الشبيها بأعمالها “وللشركة تصنيع الأدوية البشرية باشكالها المختلفة لدى الغير وللغير وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”.