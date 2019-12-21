«أكتوبر فارما» تحقق تداولات بقيمة 198 جنيهًا فقط الأسبوع الماضى

حققت شركة “أكتوبر فارما للأدوية” تداولات بقيمة 198 جنيها فقط، من قيمة إجمالية 7.9 مليار جنيه، وذلك بتعاملات الأسبوع الماضي؛ لتحتل المرتبة الأخيرة في المركز 193. جدول يوضح أقل 10 شركات من حيث قيم التداول

وبلغ إجمالي قيم تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 7.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 552 مليون ورقة مالية، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير، الذي وصل “المال” نسخة منه، إلى أن الأرقام المذكورة جاءت مقابل قيم تداول 9.9 مليار جنيه، وكمية تداول 884 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق له.

وحققت البورصة ارتفاعات جماعية خلال تداولات الأسبوع المذكور، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب على أسهم قطاع البنوك.

وصعد مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 13837 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.7% إلى 529 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.4% إلى 1393 نقطة.

وأظهرت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ربح 15.2 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 701.8 مليار حنيه.

يُذكر أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي -نهاية الأسبوع- على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وقيم تداولات 871 مليون جنيه.