بورصة وشركات

أكتوبر فارما تتوقع تسجيل مبيعاتها التصديرية 36 مليون جنيه العام الحالي

بعد تسجيلها نموا 48.5% العام الماضي لتسجل 30.55 مليون جنيه
منى عبدالباري 3:23 م, الأثنين, 28 فبراير 22 3:23 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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نجحت شركة أكتوبر فارما في زيادة صادراتها بنسبة 48.5% العام الماضي، لتسجل مبيعاتها التصديرية 30.55 مليون جنيه، مقارنة بـ20.57 مليون جنيه العام السابق.

وقال مصدر بالشركة إنه من المتوقع مواصلة النمو في مبيعاتها التصديرية خلال العام الحالي لتصل إلى 36 مليون جنيه، وذلك في ظل اهتمام الشركة بالتصدير، باعتباره مصدر للعملة الأجنبية التي تعتمد عليها الشركة في تغطية احتياجاتها من المواد الخام، وبدعم دخول أسواق جديدة تشمل، فلسطين، وغرب إفريقيا، والفلبين، وموزمبيق، والعراق، والسودان، وأوغندا.

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ورفعت أكتوبر فارما مخزونها خلال العام الماضي إلى 167.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 140.7 مليون جنيه العام السابق، استحوذت الخامات على القيمة الأكبر منها بواقع 78.8 مليون جنيه في 2021، مقارنة بـ 53.4 مليون جنيه العام السابق، وفقا للقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية.

ولفت المصدر إلى أنه تم تحريك أسعار عدد من منتجات الشركة العام الماضي من بينها أقراص كبسول، وأدوية شراب وتم تداولها بالأسعار الجديدة، كما تنتظر الشركة تحريك أسعار عدد آخر من منتجاتها.

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وكشف أن الشركة تعتزم العام الحالي التقدم بطلبات جديدة إلى وزارة الصحة لتحريك أسعار حزمة من منتجات الشركة التي لا تحقق الربحية المرجوة منها، كما سيتم إضافة مستحضرين جديدين إلى محفظة منتجات الشركة العام الحالي، إضافة إلى مخطط لتقديم مستحضرات جديدة العام الحالي تشمل المطهرات، ومستحضرات التجميل، ومكملات غذائية.

وارتفع صافي ربح أكتوبر فارما العام الماضي بنسبة 35.7% مسجلا 119.79 مليون جنيه، مقارنة بـ 88.25 مليون جنيه العام السابق، بدعم نمو صافي المبيعات إلى 655 مليون جنيه، مقارنة بـ 543 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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