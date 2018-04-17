أكتوبر فارما تبيع ثانى دفعة من أسهم الخزينة

رجب عزالدين: أعلنت شركة أكتوبر فارما عن بيع ثانى دفعة من أسهم الخزينة بوافع 80 ألف سهم بجلسة اليوم الثلاثاء بمتوسط سعر 60 جنيها للسهم. أعلنت الشركة الأربعاء الماضى عن بيع أول دفعة من أسهم الخزينة بوافع 3600 سهم. ووافق…

رجب عزالدين:

أعلنت شركة أكتوبر فارما عن بيع ثانى دفعة من أسهم الخزينة بوافع 80 ألف سهم بجلسة اليوم الثلاثاء بمتوسط سعر 60 جنيها للسهم.

أعلنت الشركة الأربعاء الماضى عن بيع أول دفعة من أسهم الخزينة بوافع 3600 سهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 19 فبراير الماضى، على بيع 240 ألف سهم من أسهم الخزينة بسعر السوق على دفعات.

كما وافق المجلس على الدراسة المبدئية لفكرة تأسيس كيان قانوني مملوك للشركة في الإمارات العربية المتحدة.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 56 مليون جنيه فى2017 مقارنة بنحو 35 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعا على 6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.