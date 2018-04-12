أكتوبر فارما تبيع أول دفعة من أسهم الخزينة

رجب عزالدين أعلنت شركة "أكتوبر فارما"، عن بيع أول دفعة من أسهم الخزينة بواقع 3600 سهم، بجلسة أمس الأربعاء -11 أبريل الجاري- ليصبح المتبقي من أسهم الخزينة 236.4 ألف سهم. ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 19 فبراير الماضى، على بيع…

رجب عزالدين

أعلنت شركة “أكتوبر فارما”، عن بيع أول دفعة من أسهم الخزينة بواقع 3600 سهم، بجلسة أمس الأربعاء -11 أبريل الجاري- ليصبح المتبقي من أسهم الخزينة 236.4 ألف سهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 19 فبراير الماضى، على بيع 240 ألف سهم من الخزينة بسعر السوق على دفعات.

كما وافق المجلس على الدراسة المبدئية لفكرة تأسيس كيان قانوني مملوك للشركة في الإمارات العربية المتحدة.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 56 مليون جنيه فى2017، مقارنة بنحو 35 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.