«أكتوبر الجديدة» تحقق 2 مليار جنيه مبيعات داخل المنطقة الصناعية

تمكن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة من تحقيق مبيعات بلغت 2 مليار جنيه فى المنطقة الصناعية المقامة على مساحة 10 آلاف فدان داخل المدينة.

قال المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إن الجهاز يعمل فى الوقت الحالى على ترفيق المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية والبالغة 1600 فدان، من إجمالى المساحة المخصصة للمنطقة.

وأكد عبد الرحمن، فى تصريحات لـ«المال»، أن المستهدف تحقيقه من المنطقة الصناعية مقدر بنحو 8 مليارات جنيه، مضيفا أن ما تم بيعه حتى الآن بلغت قيمته 2 مليار جنيه.

وأشار نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أن سعر المتر داخل المنطقة الصناعية يبدأ من 1200 جنيه، بمساحات مختلفة تصل حتى مليون متر مربع.

ونشرت «المال» مؤخراً أن جهاز المدينة يستعد لتسليم قطعة أرض مخصصة لصالح جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع، بغرض إقامة عدد من المصانع.

كما كشفت «المال» سابقاً عن تلقى جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة طلبات من 4 شركات تنمية صناعية للحصول على أراضٍ فى المدينة لتطويرها فى الفترة المقبلة، منها «السويدى للتنمية»، ومجموعة التنمية الصناعية «IDG» و«بولاريس»، وأخيرًا «سى بى سى» للتنمية الصناعية.

وكان المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد سابقًا أن المدينة أصبحت قبلة للمستثمرين، كونها امتدادًا لنجاح المنطقة الصناعية القديمة، كما تضم منطقة صناعية كبرى بمساحة 10 آلاف فدان، إضافة لمنطقة لوجيستية والميناء الجاف.

على صعيد منفصل، أكد عبد الرحمن أن الجهاز انتهى من تنفيذ مبنى لقسم شرطة بشكل كامل، وجارٍ المتابعة مع وزارة الداخلية تمهيدا لانطلاق العمل به. وأشار أيضا إلى أن الجهاز انتهى من تنفيذ مركز للشباب و3 مدارس تعليم أساسى بمنطقة ابنى بيتك، ويتم التواصل مع الجهات المعنية تمهيدا لانطلاق العمل بهم