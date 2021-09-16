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«أكتوبر الجديدة» : الانتهاء من تنفيذ طريق شرق الواحة والتجهيز لتسليم أراضي الإسكان

جارٍ التجهيز لتسليم وحدات سكنية نموذج غرفتين وصالة لمنخفضي الدخل بالمدينة في أكتوبر
أحمد صبحي 1:33 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 1:33 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق شرق الواحة، والذي يربط مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان وحتى كومباوند بادية، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين وزارة الإسكان وأحد المطورين العقاريين.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة أنه جارٍ الإعداد والتجهيز للإعلان عن تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بموقع شمال المطار جنوب طريق الواحات خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا حرص الجهاز على سرعة تتفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة والتيسير على المواطنين.

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في سياق متصل قام  المهندس وليد عبد الرحمن، نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة، بجولة تفقدية بمواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين” بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 10392 وحدة سكنية جديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وإزالة أية عقبات أمام تنفيذ المشروع.

كما تفقّد مسئولو الجهاز مباني مشروع المجمع الشرطي ومركز الشباب؛ وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات تمهيدًا للانتهاء من التنفيذ في نوفمبر المقبل.

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في السياق نفسه أضاف المهندس وليد عبد الرحمن أنه جارٍ التجهيز لتسليم  576 وحدة سكنية نموذج 75م2 لمنخفضي الدخل في نهاية سبتمبر الحالي، بالإضافة لتسليم عدد 360 وحدة سكنية أخرى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار أعمال تشجير الطرق والمحاور الرئيسية وساحات انتظار السيارات، وبدء أعمال زراعة مسطحات قطاع د.

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بقلم أحمد صبحي

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