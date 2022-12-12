«أكتا» تقتنص حق تشغيل الأتوبيسات الذكية والتاكسى الكهربائى فى العاصمة الإدارية لمدة 15 عاما

اقتنصت شركة أكتا – ACTA – حق الامتياز لتشغيل الأتوبيسات الذكية والتاكسى الكهربائى، فى جميع أحياء العاصمة الإدارية الجديدة لفترة زمنية تصل إلى 15 عامًا، بداية من 2023 حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

يشار إلى أن «أكتا» تم تأسيسها مطلع العام الجارى، ويتوزع هيكل ملكيتها، بواقع %50 لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة- سوبر جيت- التابعة لوزارة النقل ممثلة عن الحكومة، و«مواصلات مصر» العاملة فى خدمات النقل الذكى بنسبة %50 ممثلة للقطاع الخاص.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن «أكتا» ستتولى توفير جميع الحافلات الذكية داخل العاصمة فور نقل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إليها، ومن المقرر أن تبدأ بتشغيل 145 عربة كهربائية – تاكسى – إضافة إلى 80 أتوبيسا، تم تشغيلهم فى نقل الوفود المشاركة فى قمة المناخ خلال نوفمبر الماضى على أن تتم زيادة عدد المركبات تدريجًيا، مع وضع خطة مستقبلية تراعى كثافة السكان وفقا لكل حى على حدة.

وأشارت إلى أن حجم استثمارات الشركة فى مرحلة التشغيل الأولى تقدر بحوالى مليار جنيه، جزء منها سيكون عبر تمويلات ذاتية والآخر يتم توفيره عبر عدة آليات – فضلت المصادر عدم الكشف عنها – فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من إبرام العقود النهائية بين وزارة النقل و«ACTA».

كانت «المال» نشرت فى وقت سابق، تفاصيل خطة الحكومة لنقل الجهات التابعة لمقراتها الجديدة فى العاصمة الإدارية، على 3 مراحل «الأولى» تضم 8 وزارات، وثلاث هيئات، و3 جهات أخرى اعتبارا من 1 يناير المقبل.

وتتضمن المرحلة الأولى نقل وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والاتصالات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والطيران المدنى، والكهرباء.

كما تشمل أيضا الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد أول اجتماع فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية ديسمبر 2021 وهو المقر الذى انطلقت عملية إنشائه مطلع 2018 على مساحة 26 ألف متر منها 50 ألف متر منطقة خضراء.