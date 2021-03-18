أكبر 5 بنوك محلية تحقق 34.4 مليار جنيه صافي أرباح في 2020

أظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري أن صافي ربح أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية 34.48 مليار جنيه، بنهاية 2020، مقابل 41.679 مليار جنيه بنهاية 2019.

وأوضح البنك المركزي، في أحدث تقاريره الصادرة، اليوم الخميس، أن مؤشرات الربحية لأكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية المصرية تشغل 58.5% من صافي ربحية البنوك القطاع المصرفي.

بينما حقق القطاع المصرفي صافي ربح بقيمة 58.906 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأظهر تقرير المركزي قيام أكبر 5 بنوك نحو 1.954 تريليون جنيه فى الأوراق المالية والأذون على الخزانة بنهاية ديسمبر الماضى.

وذكرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف أن الأرصدة لدى البنوك الخمسة الكبار فى مصر قدرت بـ621 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وعلى صعيد الأرصدة لدى البنوك في الخارج.. قال تقرير المركزي إنها سجلت 232.6 مليار جنيه.