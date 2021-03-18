بنـــوك

أكبر 5 بنوك محلية تحقق 34.4 مليار جنيه صافي أرباح في 2020

مقابل 41.679 مليار جنيه بنهاية 2019.
فاطمه امام 1:19 م, الخميس, 18 مارس 21 1:19 م, الخميس, 18 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري أن صافي ربح أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية 34.48 مليار جنيه، بنهاية 2020، مقابل 41.679 مليار جنيه بنهاية 2019.

وأوضح البنك المركزي، في أحدث تقاريره الصادرة، اليوم الخميس، أن مؤشرات الربحية لأكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية المصرية تشغل 58.5% من صافي ربحية البنوك القطاع المصرفي.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية

بينما حقق القطاع المصرفي صافي ربح بقيمة 58.906 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأظهر تقرير المركزي قيام أكبر 5 بنوك نحو 1.954 تريليون جنيه فى الأوراق المالية والأذون على الخزانة بنهاية ديسمبر الماضى.

وذكرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف أن الأرصدة لدى البنوك الخمسة الكبار فى مصر قدرت بـ621 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

اقرأ أيضا  البنك المركزي: 184 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة المشروعات الكبرى

وعلى صعيد الأرصدة لدى البنوك في الخارج.. قال تقرير المركزي إنها سجلت 232.6 مليار جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار يرتفع الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

محمد عبد السند 1:00 م, الخميس, 18 مارس 21

10 بنوك تسيطر على 77.4% من أرباح القطاع خلال 2020

‫محمود الصباغ‬‎ 12:47 م, الخميس, 18 مارس 21

المركزي: تحسن مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية في 2020

الحسينى حسن 12:37 م, الخميس, 18 مارس 21

البنوك المصرية تحقق 58.09 مليار جنيه صافي أرباح في 2020

الحسينى حسن 12:17 م, الخميس, 18 مارس 21

أسعار العملات اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية

الحسينى حسن 11:29 ص, الخميس, 18 مارس 21

سعر الدولار اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية

الحسينى حسن 11:28 ص, الخميس, 18 مارس 21