أكبر 5 بنوك محلية بالقطاع المصرفي ترفع تشغيل القروض للودائع إلى 47.5% في 2020

نجحت أكبر 5 بنوك من حيث الأصول بالقطاع المصرفي المصري، في رفع معدلات تشغيل القروض إلى الودائع خلال العام الماضي، لتسجل 47.5% في ديسمبر 2020، مقابل 43.6% في نهاية ديسمبر 2019، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

وتستحوذ أكبر 5 بنوك على 69.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية 2020.

وقال قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري إن معدل تشغيل القروض إلى الودائع بالعملة المحلية، في أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي، قفزت إلى 41.9% في عام 2020، من 35.8%.

بينما تراجع معدل تشغيل القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية إلى 86.6% في العام الماضي، مقابل 88.7% في العام السابق عليه.

وذكر البنك المركزي أن معدل القاعدة الرأسمالية لأكبر 5 بنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، ارتفع، خلال العام الماضي، ليسجل 18.9% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 18.5% فى ديسمبر 2019.

وأفاد بأن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لأكبر 5 بنوك، ارتفعت إلى 16.6% في العام الماضي، مقابل 15.8% في العام قبل الماضي.

وأوضح أن رأس المال الأساسى المستمر للأصول المرجحة بأوزان المخاطر زاد ليسجل 11.4% بنهاية ديسمبر، مقابل 10.7% فى ديسمبر 2019.

وطبقًا للبنك المركزي، تراجعت الرافعة المالية لأكبر 5 بنوك من حيث الأصول، خلال العام الماضي، لتسجل 6.4% مقابل 6.7%.

ووفقًا لضوابط وتعليمات البنك المركزي، يجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافًا إليها الدعامة التحوطية عن 8.5%، ولا تقل نسبة الرافعة المالية عن 3%.

وبالنسبة لجودة أصول أكبر 5 بنوك، أفاد البنك المركزي بأن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض تراجعت إلى 2.2% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.7% فى ديسمبر 2019.

وذكر أن مخصصات القروض غير المنتظمة في أكبر 5 بنوك، استقرت عند 100%، في حين تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 47.7%، مقابل 53%.

وأشار البنك المركزي إلى أن أكبر 5 بنوك استطاعت زيادة فى العائد على متوسط الأصول، ليسجل 1.5% بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1.1% فى ديسمبر 2019.

وأضاف أن العائد على متوسط حقوق الملكية قفز، خلال العام الماضي، ليصل إلى 21.6%، مقابل 16.3%، وارتفع مؤشر صافى هامش العائد ليبلغ 3.8% من 2.3% بنهاية ديسمبر 2019.

وقال تقرير البنك المركزى إن متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية والأجنبية في أكبر 5 بنوك بالقطاع، ارتفع إلى 1703% و263.5% على التوالي بنهاية ديسمبر الماضي، من 1072% و206% فى ديسمبر 2019.

وارتفع الودائع إلى الأصول في أكبر 5 بنوك خلال العام الماضي لتسجل 72.8%، مقابل 69.9% في ديسمبر 2019.