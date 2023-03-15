أكبر 5 بنوك محليا تسجل صافي أرباح بقيمة 84.162 مليار جنيه بنهاية 2022

سجل صافي ربح أكبر 5 بنوك في القطاع المصرفي المصري 84.162 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وكشف تقرير المركز المالي للبنوك الصادر عن البنك المركزي تسجيل صافي العائد 216.375 مليون جنيه، في حين بلغ صافي إيرادات النشاط 265.630 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغ إجمالي المصروفات 181.468 مليون جنيه بنهاية عام 2022، حسب بيانات «المركزي».



أرباح البنوك

حققت البنوك المصرية صافي أرباح بقيمة 130.844 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وسجل صافي العائد 331.202 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، كما بلغ صافي إيرادات النشاط 407.592 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وسجلت إجمالي المصروفات 276.748 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.