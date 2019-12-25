أكبر 5 بنوك تحقق أرباح 29.76 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019

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استقرت مؤشرات ربحية أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي بنهاية سبتمبر الماضي، لتسجل نسبة العائد على متوسط الأصول 1.1% والعائد على متوسط حقوق الملكية 16.3% وصافي هامش العائد 2.3%.

وسجلت صافي أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي 29.76 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 21.315 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بنمو سنوي 39.6%.

واستحوذ أكبر 5 بنوك على نسبة 48.9% من صافي أرباح البنوك المصرية بنهاية سبتمبر الماضي .

ارتفع صافي ربح البنوك المصرية ليسجل 60.758 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 48.499 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 12.3 مليار جنيه ونسبتها 25.3%.

وأظهر تقرير للبنك المركزي أن صافي إيرادات البنوك المصرية ارتفعت لتسجل 128.416 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 113.848 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بنمو سنوي 12.8%.

وارتفعت إجمالي مصروفات البنوك المصرية لتسجل 67.658 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 65.349 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه بنمو 3.5%.

وسجل صافي العائد نحو 105.198 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 85.832 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بنمو سنوي 22.5%.

بينما سجل صافي العائد لأكبر 5 بنوك 50.239 مليار جنيه، وبلغ صافي إيرادات النشاط 60.568 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 30.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي .

تحسن معدلات كفاية رأس المال

وارتفع معدلات كفاية رأس المال لأكبر 5 بنوك 18.2% بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 16.8% بنهاية يونيو السابق عليه.

بينما ارتفعت معدلات القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض بالنسبة للبنوك الخمسة الكبار لتسجل 2.8% مقابل 2.4%، بمعدلات تغطية 100%.

وارتفعت في ذات الوقت معدلات القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بأكبر 5 بنوك لتسجل 53.9% بنهاية سبتمبر مقابل 50.7% في يونيو .

وهبطت نسبة توظيف القروض للودائع لتسجل 42.5% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 46.1% بنهاية يونيو السابق عليه .