أكبر 10 شركات تأمين ممتلكات في الحصص السوقية ( جراف)

شهدت معركة الحصص السوقية، لشركات التأمين العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، خلال العام المالي 2019 /2020 ، تغييرات دراماتيكية ، منها تراجع حصص البعض وزيادة حصص أخرين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شهدت حصيلة الأقساط المباشرة لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة ملحوظة في العام المالي 2019/2020 ، بقيمة لامست 2.2 مليار جنيه، لتصل الي 20.3 مليار جنيه، مقابل 18.1 مليار جنيه في العام المالي السابق 2018/2019 ، وبنسبة نمو تلامس 12.2%.

وتوزعت حصيلة الأقساط المباشرة -التي يتم جلبها من السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التأمين الواردة سواء من الخارج أو الداخل- لشركات تأمين الممتلكات بواقع 40% للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ممثلة في شركة مصر للتأمين بقيمة تزيد علي 8.1 مليار جنيه ، مقابل 60% موزعة علي 22 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص- بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه سواء خاص مصري أو أجنبي أو مشترك فيما بينهما- بقيمة 12.2 مليار جنيه.

ورغم نمو حصيلة شركة مصر للتأمين- الوحيدة المملوكة للحكومة في نشاط تأمين الممتلكات- في العام المالي 2019/2020 ، بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه، لتتعدي 8.1 مليار جنيه، مقابل 7.4 مليار جنيه تقريبًا، في العام المالي السابق بنسبة نمو تتجاوز 10%، ورغم إحتفاظها بالمقعد الأول بين قائمة شركات السوق في الحصة السوقية ، إلا أنها فقدت 0.7% من تلك الحصة العام المالي الماضي، لتنخفض حصتها من 40.7% في 2018/2019 ، إلي 40% في 2019/2020.

في سياق متصل، رفعت شركات القطاع الخاص من حصتها السوقية في الاقساط المباشرة لتصل الي 60% بقيمة 12.2 مليار جنيه في 2019/2020 ، مقابل 59.3% بقيمة 10.7 مليار جنيه في 2018/2019 ، بزيادة تصل الي 1.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 14%.

وشهدت الحصص السوقية لشركات تأمين الممتلكات، معركة الكراسي الموسيقية، فالمركز الثاني العام قبل الماضي كان محجوزًا لشركة “المجموعة العربية للتأمين” ، إلا أن المفاجأة في العام المالي 2019/2020، كانت صعود شركة “أكسا” من مركزها الرابع في العام المالي قبل الماضي 2018/2019 ، لتجلس علي المقعد الثاني المخصص ، تاركة المقعد الرابع لأليانز والخامس تجلس عليه بوبا.

“أكسا” لتأمين الممتلكات، حلت في المركز الثاني بدعم من حصيلة أقساطها المباشرة، التي إرتفعت من 1.1 مليار جنيه تقريبًا، في 2019 ، لتلامس 1.6 مليار جنيه في 2020، أي بزيادة نصف مليار جنيه دفعة واحدة، ساهمت في القفز بحصتها السوقية من 5.8% في 2019، لتصل الي 7.7% في 2020.

علي كلِ، الحصص السوقية في نشاط العام المالي 2019/2020، لم تقتصر مفاجأته علي التغييرات التي حدثت في المقاعد الخمسة الأولي، ومنها علي سبيل المثال، خروج شركة قناة السويس للتأمين، من تلك القائمة، ودخول “أليانز للتأمين” بدلًا منها، بل تجاوزت هذه التغييرات لتصل إلي قائمة العشرة الكبار في السوق.

ومن المفاجأت، خروج شركة “المهندس للتأمين” والتي كانت تحل في المركز العاشر، العام المالي قبل الماضي 2018/2019 ، لتكتفي بالجلوس علي المقعد الثاني عشر في العام المالي الماضي 2019/2020، بعد أن تراجعت حصتها السوقية، من 2.8% في 2019 لتصل الي 2.5% في 2020.

من ناحية أخري، حافظت شركة “أورينت للتأمين” علي مركزها السابع، في العام المالي الماضي 2019/2020، وهو نفس المقعد الذي كانت تجلس عليه في العام المالي السابق 2018/2019، إلا أن التغير الجديد، هو نجاحها في إضافة 0.2% لحصتها السوقية في العام المالي الماضي لتصل الي 4.8% مقابل 4.6% في 2018/2019، وذلك بعد أن رفعت حصيلة أقساطها المباشرة، لتصل الي 970 مليون جنيه، مقابل 835 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة.

وفي المقابل، شهدت الحصة السوقية لشركة “ميد جلف” تهاويًا كبيرًا في العام المالي الماضي 2019 /2020 ، مقارنة بالعام المالي السابق 2018/2019، لتصل إلي 0.2% فقط، مقابل 1.3% خلال عامي المقارنة ، وبلغت أقساطها المباشرة 34 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 238 مليون جنيه خلال عامي 2020 و2019 علي التوالي.

في سياق متصل، تقدمت شركة “وثاق للتأمين التكافلي” مركزًا جديدًا في العام المالي 2019/2020، لتحل في المركز الحادي عشر، مقارنة بالمركز الثاني عشر في 2018/2019، مدعومة بزيادة أقساطها المباشرة، لتصل الي 516.4 مليون جنيه، مقابل 401.2 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة، لتتمكن من إضافة 0.3% لحصتها السوقية من الأقساط المباشرة، لتستحوذ علي 2.5% في يونيو 2020، مقابل 2.3% في يونيو 2019.

الجراف التالي، يوضح الأقساط المباشرة لأكبر 10 شركات تأمين ممتلكات في العامين الماليين 2019/2020 و 2018/2019.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لأكبر 10 شركات تأمين ممتلكات في العامين الماليين 2019/2020 و 2018/2019.