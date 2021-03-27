أكبر 10 شركات تأمين ممتلكات في التعويضات المباشرة ( جراف)

إنخفضت فاتورة التعويضات المباشرة بشركات تأمين الممتلكات- البالغ عددها 23 شركة بما فيها المصرية لضمان الصادرات- بشكل ملحوظً في العام المالي 2019/2020، بقيمة 314 مليون جنيه تقريبا،لتصل إلي 8.3 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار في العام المالي السابق 2018/2019، بنسبة إنخفاض تصل الي 3.7% .

وبلغ نصيب شركات التأمين الحكومية-مصر للتأمين- 37.4% من التعويضات بإجمالي 3.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.2 مليار جنيه موزعين علي 22 شركة تأمين تابعين للقطاع الخاص بنسبة 62.6%.

ووفقًا لنتائج أعمال سوق التأمين فيما يتعلق بالتعويضات المباشرة، تراجع نصيب مصر للتأمين بنسبة ملموسة لتصل الي 37.4% فقط في 2020 ، مقابل 40.3% في 2019 ، نتيجة ضبط السياسة الإكتتابية وإنتقاء المخاطر وفقًا لتبريرات مسئول تأميني بارز.

في المقابل، لامس نصيب شركة أكسا للتأمين من فاتورة التعويضات المباشرة مستوي المليار جنيه، بنسبة 11.2% من إجمالي فاتورة التعويضات المباشرة علي مستوي السوق في 2020، مقابل 6.4% فقط في 2019 ، بقيمة 545.2 مليون جنيه.

من ناحية أخري تراجعت فاتورة التعويضات المباشرة والأهمية النسبية في 4 شركات تأمين ممتلكات خلال 2020، مقارنة بـ 2019.

وضمت قائمة الشركات الأربع- بخلاف مصر للتأمين- كلِ من “أليانز”و”رويال ” ، بالإضافة الي “ميدجلف” و”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” ، فيما ثبتت الأهمية النسبية للتعويضات المباشرة في شركتان، خلال عامي 2020 و2019 ، وهما “المهندس للتأمين” و”AIG”.

من ناحية أخري، شهدت الأهمية النسبية- أو نصيب الشركة- للتعويضات المباشرة ، إرتفاعًا في 16 شركة علي مستوي السوق، بنشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، وأبرزها كلًا من “أكسا” و”بوبا” و”المجموعة العربية المصرية للتأمين” ، بالإضافة الي “قناة السويس” ، و”وثاق للتأمين التكافلي”.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من التعويضات المباشرة في العامين الماليين، 2019/2020 و2018 /2019.

الجراف التالي، يوضح الأهمية النسبية للتعويضات المباشرة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات في العامين الماليين، 2019/2020 و2018 /2019.