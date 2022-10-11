أكبر 10 حصص سوقية لشركات التأمين منذ يناير إلى يوليو 2022 (جراف)

تصدرت “مصر لتأمينات الحياة” قائمة مؤسسات القطاع من حيث حصتها السوقية، منذ بداية يناير حتى آخر يوليو للعام الجاري.

وبلغت نسبة حصة “مصر لتأمينات الحياة” السوقية 16,19% من جملة شركات القطاع المتنافسة على الصدارة، منذ بداية يناير إلى نهاية يوليو للسنة الحالية.

وكان تقرير الأداء للأنشطة المالية غير المصرفية في بيانه الشهري، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف عن أرقام ونسب شركات التأمين المصرية فيما يخص حصصها السوقية منذ بداية يناير إلى آخر يوليو 2022.

والجراف التالي يرصد أكبر 10 شركات تأمين من حيث الحصص السوقية منذ بداية يناير إلى نهاية يوليو 2022

وأظهر التقرير أن جملة الأقساط المحصلة من قِبل الشركات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات منذ بداية 2022 إلى يوليو شارف على 12,3 مليار جنيه، بنسب متفاوتة بين مؤسسات القطاع.

بينما تعدّت الأقساط المحصّلة للأشخاص وتكوين الأموال قيمة الـ19,5 مليار.

وبلغت قيمة أقساط “مصر لتأمينات الحياة” 5,1 مليار جنيه، من جملة قيم شركات القطاع المتنافسة على الصدارة، منذ بداية يناير إلى نهاية يوليو للعام الجاري.

والجراف التالي يرصد حصيلة أقساط أكبر 10 حصص سوقية لشركات التأمين منذ بداية يناير إلى نهاية يوليو 2022