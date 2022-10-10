أكبر 10 حصص سوقية لشركات التأمين في يوليو 2022 (جراف)

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقريرها للأنشطة غير المصرفية لـ”يوليو 2022″، عن مؤشرات النسب السوقية لشركات التأمين في الشهر نفسه، والتي بلغت به الحصص الأقل من 3% لمؤسسات القطاع، من غير الـ10 الأوائل، 24.27% من الإجمالي.

“مصر لتأمينات الحياة” الأولى بنسبة 18.11%

وقد تصدرت “مصر لتأمينات الحياة” مؤسسات القطاع في حصتها السوقية ليوليو 2022، بنسبة 18.11%، بينما وصلت نسبة الأقساط التي حصلتها “أليانز لتأمينات الحياة- مصر” 13.45%، لتكون بذلك في المركز الثاني.

المركز الرابع لـ”مصر للتأمين” بنسبة 8,45%

في حين أن المركز الثالث كان من نصيب “أكسا لتأمينات الحياة- مصر”، التي سجلت نسبة أقساطها المحصَّلة 10.46% من إجمالي الحصص المحصَّلة في يوليو 2022، وحلّت بعدها “مصر للتأمين” بنسبة 8.45%.

“جي آي جي للتأمين- مصر” صاحبة المرتبة السابعة بنسبة 4.94%

وبلغت نسبة أقساط “الدلتا لتأمينات الحياة” المحصَّلة 5.71% من إجمالي الحصص السوقية لشهر يوليو 2022، لتحلّ بذلك في المركز الخامس،

بينما جاءت “متلايف لتأمينات الحياة” في المرتبة السادسة، بنسبة 5.32%، أما “جي آي جي للتأمين- مصر” فقد حصّلت أقساطًا بنسبة 4.94%، لتكون بذلك السابعة.

“طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل” في الترتيب الثامن بنسبة 3.95%

واستقرت “طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل” في المركز الثامن، بحصة سوقية في يوليو 2022 بلغت نسبتها 3.95% من الإجمالي،

في حين أن المرتبة التاسعة كانت من نصيب “قناة السويس للتأمين”، التي حصّلت أقساطًا بواقع نسبة 2.96%، وجاءت “جي آي جي مصر- حياة تكافل” بنسبة محصَّلة قدرها 2.38%، لتكون العاشرة.