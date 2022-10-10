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أكبر 10 حصص سوقية لشركات التأمين في يوليو 2022 (جراف)

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بلغت القيم المحصلة لشركات التأمين في يوليو 2022 ما ناهز 4.1 مليار جنيه، وتصدرت "مصر لتأمينات الحياة" مؤسسات القطاع في حصتها السوقية، التي بلغت 18.11%

أكبر 10 حصص سوقية لشركات التأمين في يوليو 2022 (جراف)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

5:06 م, الأثنين, 10 أكتوبر 22

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقريرها للأنشطة غير المصرفية لـ”يوليو 2022″، عن مؤشرات النسب السوقية لشركات التأمين في الشهر نفسه، والتي بلغت به الحصص الأقل من 3% لمؤسسات القطاع، من غير الـ10 الأوائل، 24.27% من الإجمالي.

“مصر لتأمينات الحياة” الأولى بنسبة 18.11%

وقد تصدرت “مصر لتأمينات الحياة” مؤسسات القطاع في حصتها السوقية ليوليو 2022، بنسبة 18.11%، بينما وصلت نسبة الأقساط التي حصلتها “أليانز لتأمينات الحياة- مصر” 13.45%، لتكون بذلك في المركز الثاني.

المركز الرابع لـ”مصر للتأمين” بنسبة 8,45%

في حين أن المركز الثالث كان من نصيب “أكسا لتأمينات الحياة- مصر”، التي سجلت نسبة أقساطها المحصَّلة 10.46% من إجمالي الحصص المحصَّلة في يوليو 2022، وحلّت بعدها “مصر للتأمين” بنسبة 8.45%.

“جي آي جي للتأمين- مصر” صاحبة المرتبة السابعة بنسبة 4.94%

وبلغت نسبة أقساط “الدلتا لتأمينات الحياة” المحصَّلة 5.71% من إجمالي الحصص السوقية لشهر يوليو 2022، لتحلّ بذلك في المركز الخامس،

بينما جاءت “متلايف لتأمينات الحياة” في المرتبة السادسة، بنسبة 5.32%، أما “جي آي جي للتأمين- مصر” فقد حصّلت أقساطًا بنسبة 4.94%، لتكون بذلك السابعة.

“طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل” في الترتيب الثامن بنسبة 3.95%

واستقرت “طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل” في المركز الثامن، بحصة سوقية في يوليو 2022 بلغت نسبتها 3.95% من الإجمالي،

في حين أن المرتبة التاسعة كانت من نصيب “قناة السويس للتأمين”، التي حصّلت أقساطًا بواقع نسبة 2.96%، وجاءت “جي آي جي مصر- حياة تكافل” بنسبة محصَّلة قدرها 2.38%، لتكون العاشرة.

إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

5:06 م, الأثنين, 10 أكتوبر 22