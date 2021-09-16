أكبر 10 بنوك تستحوذ على نحو 85% من إجمالي إيرادات القطاع بنهاية يونيو الماضي

أظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري،استحواذ البنوك العشرة الكبار بالسوق المصرية علي نسبة 85.7% لتسجل 43.762 مليار جنيه، من إجمالي الأرباح البالغة 51.006 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

وكشف البنك المركزي في تقرير صدر عنة إن البنوك العشرة الكبار استحوذت علي نسبة 80.3% من إجمالي الإيرادات بقيمة 148.823 مليار جنيه خلال نفس الفترة

كما سجل صافي العائد للبنوك العشرة الكبار 121.177 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 105.061 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

وقال البنك المركزي إن أكبر5 بنوك بالسوق المصرية استحوذت علي نسبة 73.74% من صافي ارباح البنوك لتسجل 37.613 مليار جنيه من إجمالي 51.006 مليار جنيه صافي ربح.

كما استحوذت علي نسبة 70.6% من صافي الإيرادات لتحقق نحو 130.792 مليار جنيه.

وبلغ صافي العائد لأكبر 5 بنوك نحو 105.902 مليار جنيه، فيما سجلت مصروفاتها 93.179 مليار جنيه.