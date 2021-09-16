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أكبر 10 بنوك تستحوذ على نحو 85% من إجمالي إيرادات القطاع بنهاية يونيو الماضي

لتسجل 43.762 مليار جنيه،
فاطمة إمام 7:00 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 7:00 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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 أظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري،استحواذ البنوك العشرة الكبار بالسوق المصرية علي نسبة 85.7% لتسجل 43.762 مليار جنيه، من إجمالي الأرباح البالغة 51.006 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

وكشف البنك المركزي في تقرير صدر عنة إن البنوك العشرة الكبار استحوذت علي نسبة 80.3% من إجمالي الإيرادات بقيمة 148.823 مليار جنيه خلال نفس الفترة

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 كما سجل صافي العائد للبنوك العشرة الكبار 121.177 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 105.061 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

 وقال البنك المركزي  إن أكبر5 بنوك بالسوق المصرية استحوذت علي نسبة 73.74% من صافي ارباح البنوك لتسجل 37.613 مليار جنيه من إجمالي 51.006 مليار جنيه صافي ربح.

كما استحوذت علي نسبة 70.6% من صافي الإيرادات لتحقق نحو 130.792 مليار جنيه.

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 وبلغ صافي العائد لأكبر 5 بنوك نحو 105.902 مليار جنيه، فيما سجلت مصروفاتها 93.179 مليار جنيه.

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بقلم فاطمة إمام

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