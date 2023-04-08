«أكبر وتيرة منذ 50 عاما».. الأمريكيون يسحبون 499 مليار دولار من حساباتهم المصرفية في شهر

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن شبكة “آر تي” تقريرا أمريكيا يفيد بأن المواطنين سحبوا ما يقرب من 499 مليار دولار من حساباتهم المصرفية في أقل من شهر.

وقالت سبوتنيك أن هذا التقرير صادر عن المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 1 إلى 29 مارس/ آذار.

وأضافت: “أخذ الأمريكيون ما يقرب من 499 مليار دولار من حساباتهم”.

وأشارت إلى أن “هذا الرقم هو الأكبر منذ عام 1973”.

وقال ألكسندر أبراموف، رئيس معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة لـ”آر تي”: “يخشى الناس ألا تتمكن البنوك من إعادة مدخراتهم إليهم”.

في المقابل، توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، نمو اقتصاد البلاد وتراجع التضخم.



وأشارت إلى أنه على خلفية الشائعات العديدة حول مشاكل وشيكة في اقتصاد البلاد، لا يزال سوق العمل مستقرًا إلى حد ما.

