أكبر منتجة للكافيار في العالم تبيع الكليو بـ 7 آلاف دولار

خالد بدر الديناستطاعت شركة كالوجا كوين الصينية لإنتاج الكافيار أن ترفع إنتاجها إلى 60 طنا سنويا لتصبح أكبر منتجة للكافيار فى العالم.وتبيع الشركة، 5 أنواع أغلاها هوسو هيبريد الذى يبلغ ثمن العبوة التى تزن 30 جرام فقط حوالى 210 دولار/ وهذا يعنى أن الكيلو يصل ثمنه إلى 7 آلاف دولار أو ما يعادل 5 أوق

خالد بدر الدين

استطاعت شركة كالوجا كوين الصينية لإنتاج الكافيار أن ترفع إنتاجها إلى 60 طنا سنويا لتصبح أكبر منتجة للكافيار فى العالم.

وتبيع الشركة، 5 أنواع أغلاها هوسو هيبريد الذى يبلغ ثمن العبوة التى تزن 30 جرام فقط حوالى 210 دولار/ وهذا يعنى أن الكيلو يصل ثمنه إلى 7 آلاف دولار أو ما يعادل 5 أوقيات من الذهب.

وذكرت وكالة بلومبرج أن صادرات الصين من الكافيار، ستشهد انتعاشا واضحا هذا العام بسبب العقوبات الأمريكية و الأوروبية التى سقلص المعروض من إيران وروسيا اللتين كانتا تهيمنان على سوق الكافيار العالمى لسنوات طويلة.

ولكن اتجاه الشركات الإيرانية والروسية لزيادة عمليات صيد الأسماك التى تشتهر بإنتاج بيض الكافيار من بحر قزوين ومنها بيلوجا ستارجون أدى إلى تعرض هذه الأسماك لخطر الانقراض مما ساعد على انخفاض المعروض من هذا الكافيار وظهور دول أخرى تنتج كافيار ومنها اليابان وإسرائيل والصين.

ورغم أن شركة كالوجا كوين التى شحنت أول علب كافيار لها منذ عام 2006 لم تلق جاذبية فى البداية بسبب انعدام الثقة فى صحة وسلامة الطعام الصينى إلا أنها الآن تصدر منتجاتها من الكافيار إلى 21 مطعما من مطاعم ميشلان الفرنسية التى يوجد منها 26 مطعما فى باريس و كذلك مطاعم لو بيرناردان المنتشرة فى مدينة نيويورك الأمريكية.

واشتهر الكافيار الصينى الذى تقدمه شركة كالوجا كوين والمعروف باسم ستارجون رو على مستوى العالم لدرجة أنه كان ضمن الأطباق التى تناولها الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أثناء اجتماعات قمة العشرين عام 2016 .

وتقول ليلى ليو مدير التسويق بشركة هانجزو كيانداوهو شينلونج لتكنولوجيا العلوم التى تملك شركة كالوجا كوين إن أكبر عقبة تواجهها الشركة هى عدم ثقة العديد من الدول الغربية فى ثقة الطعام الصينى ولاسيما بعد انتشار فضائح منتجات اللحوم المصبوغة وعصائر التفاح التى لا تتجمد والمكسرات التى لا تناسب الاستهلاك الآدمى.

ولذلك يؤكد الكسندر بتروسيان نائب رئيس شركة كالوجا كوين فى الأسواق الخارجية إن منتجات الكافيار التى تباع فى مطاعمها فى أنحاء العالم لا تصفها بأنها طعام صينى و إنما تكتب عليها اسم الشركة فقط وثمن العلبة التى يتراوح بين 150 دولار و 210 دولار لكل 30 جرام.