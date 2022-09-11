أكبر مشتر لعملة بتكوين تبيع أسهما بقيمة 500 مليون دولار

قدمت شركة “مايكرو استراتيجي” (MicroStrategy)، المعروفة على الأرجح بأنَّها أكبر مشترٍ لعملة بتكوين، بيان إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن بيع ما قيمته 500 مليون دولار من الأسهم. يمكن استخدام حصيلة بيع الأسهم لشراء المزيد من العملة المشفرة.

شراء عملة بتكوين

وبحسب وكالة بلومبرج، سيتم بيع أسهم الفئة “ألف” من خلال “كوين آند كو” (Cowen & Co) و”بي تي أي جي” (BTIG LLC)، وفقاً بيان إفصاح صادر الجمعة من قبل شركة البرمجيات. ولم يتم تحديد موعد لبيع الأسهم.

أضافت الشركة أنَّها تعتزم الاحتفاظ بجميع الأرباح المستقبلية، إن وجدت، لشراء عملات إضافية من “بتكوين” ولتطوير أعمال البرمجيات.

تخلى مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة “مايكرو استراتيجي” عن منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس لزيادة الجهود التي يبذلها من أجل حيازة “بتكوين”.

كان ذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة “تايسونز كورنر” (Tysons Corner)، ومقرها فرجينيا، عن تكبد خسارة تزيد عن مليار دولار بسبب انخفاض سعر العملة المشفَّرة في الربع الثاني.

يذكر أنَّ سايلور، الذي شارك في تأسيس الشركة خلال عام 1989، ما زال يقوم بمهام الرئيس التنفيذي.