أكبر مستهلك للذهب فى العالم يرفع استهلاكه فوق 16% بالنصف الأول من 2023

شهد استهلاك الصين من الذهب زيادة بأعلى من 16% على أساس سنوي إلى 554.88 طن متري في النصف الأول من العام الجاري، وفق ما ورد في تقرير صادر عن جمعية الذهب الصينية اليوم الثلاثاء.

وخلال شهر يونيو، كانت الصين هي المشتري الأكبر للذهب بمقدار 21 طنا تمت إضافتها إلى احتياطيها، ليعد هذا هو الشهر الثامن على التوالى من شراء الصين للذهب بإجمالي 165 طنا، وبعد عملية الشراء الأخيرة في يونيو ارتفع احتياطى البلاد الرسمى من الذهب إلى 2113 طنا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وزادت الصين من حيازتها للذهب بسبب رغبتها في تقليص هيمنة الدولار بسوق العملات العالمية، وذلك في ظل ما تشهده الصين من تعافي مخيب للآمال من وباء كورونا، بجانب وجود علاقة متوترة مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن عمليات بيع مفاجئة من قبل البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة للدولار الأمريكي لشراء اليوان في كل من الأسواق الفورية الداخلية والخارجية، يوم الثلاثاء، وهي تحركات تهدف إلى دعم العملة الصينية.