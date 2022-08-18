أكبر مساهم في «زهراء المعادي للتعمير» يبيع حصة أسهم بقيمة 199 مليون جنيه

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن قيام شركة المعادى للتنمية والتعمير (أكبر المساهمين) ببيع جزء من حصتها فى الشركة (22 مليون سهم) بقيمة 199.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت زهراء المعادي فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن نسبة مساهمة المعادى للتنمية والتعمير انخفضت بعد تلك العملية من 45.19% إلى 36.95% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.05 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المعادى للتنمية بشركة أخرى مساهمة بنسبة 10.08% (النصر للإسكان والتعمير).

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس الأربعاء عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 22 مليون سهم من أسهم زهراء المعادى بقيمة إجمالية 199.1 مليون جنيه تقريبا (لم يفصح عن أطراف الصفقة ساعتها).

زهراء المعادي : القابضة للتشييد والتعمير الطرف المشتري في الصفقة

القابضة للتشييد

وأظهر إفصاح موازى مرسل للبورصة الخميس أن الطرف المشترى لتلك الحصة (8.33%) هى الشركة القابضة للتشييد والتعمير عبر نفس شركة السمسرة المنفذة للعملية السابقة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 264 مليون جنيه موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. وتوزع هيكل ملكيتها ( قبل تلك الصفقات) بين شركة المعادى للتنمية والتعمير (46.4%)، بنك الاستثمار العربي (20.3%)، النصر للإسكان والتعمير (9.32%).

كما تساهم المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.3%، إضافة إلى آخرون من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد الصفقات الأخيرة).

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 109.7 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022 مقارنة بصافى ربح قدره 90 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 197.6 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بمبيعات بلغت 120.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

توزيع القسط الثاني من أرباح المساهمين اعتبارا من 31 أكتوبر القادم

شركة مصر المقاصة

وأعلنت زهراء المعادي فى يونيو الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.30 جنيه للسهم (كوبون 40) على أن يجرى صرفها على قسطين بالتساوى خلال شهور يوليو وأكتوبر 2022.

وبدأ صرف القسط الأول بقيمة 0.15 جنيه للسهم اعتبارا من 31 يوليو الماضي، بينما سيصرف القسط الثاني بنفس القيمة اعتبارا من 31 أكتوبر القادم عبر شركة مصر المقاصة للإيداع المركزى.

وأقرت الشركة العام الماضى توزيع أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 0.45 جنيه للسهم (جرى صرفها على ثلاثات أقساط بالتساوى خلال 2121).

وبدأت الشركة صرف القسط الأول بقيمة 0.15 جنيه للسهم اعتبارا من 30 مايو 2021، بينما صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 29 يوليو 2021، كما جرى صرف القسط الثالث فى 30 سبتمبر 2021.