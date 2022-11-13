أكبر مجموعة استثمارية في تركيا تدرس تصنيع السيارات في مصر

تدرس أكبر مجموعة استثمارية في تركيا ضخّ استثمارات بغرض تصنيع السيارات في مصر إلى جانب شواحن المركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الصناعية، وفقاً لبيان صادر اليوم الأحد عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.

على هامش قمة المناخ “كوب 27″، المنعقدة في شرم الشيخ؛ كشف هاكان بولجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة “أرتشليك” التركية، أنَّ مجموعة “كوتش” القابضة -التي تنضوي شركته تحت مظلتها- تدرس الاستثمار في مصر بمجالات المحركات الصناعية، وشواحن السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا المالية، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، وصناعات السيارات، وذلك من خلال شركاتها التابعة.

تصنيع السيارات في مصر

كلام بولجورلو جاء عقب لقائه وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، حيث تمّ استعراض المشروع الذي تخطط شركة “أرتشليك” لإطلاقه في مدينة العاشر من رمضان، نهاية العام المقبل، لتصنيع الأجهزة المنزلية ذات العلامة التجارية “بيكو”، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.

تأسست شركة “أرتشليك” عام 1955، وتضم 12 علامة تجارية، وتوزع منتجاتها في 48 دولة، وتمتلك 28 مصنعاً في تركيا و8 دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا. وهي إحدى شركات مجموعة “كوتش” القابضة، أكبر مجموعة استثمارية في تركيا، وتتنوّع مروحة أعمالها لتشمل مجالات الأجهزة المنزلية والتمويل والطاقة وصناعة السيارات.

الرئيس التنفيذي أفصح أنَّ شركته تخطط لاتخاذ مصر كمركز لتصنيع منتجاتها وتصديرها للأسواق الخارجية، بحيث يتمّ تخصيص 60% من إنتاجها في البلاد للتصدير.

وأعلن أنَّ “أرتشليك” تدرس حالياً الدخول بالمرحلة الثانية من الاستثمار التي تضم مكيفات الهواء والتلفاز.

بدوره، أكّد وزير التجارة والصناعة المصري حرص بلاده على تشجيع الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، لاسيما التي تُسهم بتوطين الصناعة المحلية، منوّهاً بحرص الحكومة على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين.