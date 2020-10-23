أكبر لاعب في العالم لشينخوا: دخولي موسوعة جينيس إنجاز لكرة القدم المصرية

عبر المصري عزالدين بهادر (75 عاما) عن سعادته البالغة لتسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، بعد أن حطم رقم الإسرائيلي إسحق حاييك.

دخول موسوعة جينيس

ويلعب بهادر في صفوف فريق (6 أكتوبر)، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة في مصر، وتم تسجيل اللاعب السبعيني هذا الأسبوع في موسوعة جينيس كأكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم، بعد أن لعب مباراتين كاملتين مع فريقه.

وقال بهادر، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا)، “أشكر ربنا على نجاح تسجيل اسمى في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على الرغم من الصعوبات التى حدثت خلال الأشهر الماضية، مثل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) التى ضربت العالم وغيرت الحياة بشكل عام”.

ويلعب السبعيني المصري، في مركز المهاجم الصريح وأحيانا كجناح تحت المهاجم، وسجل فى كل مباراة من مباراتيه الرسميتين هدفا، ليصبح أيضا أكبر لاعب كرة قدم يسجل هدفا في مباراة رسمية، حسب بهادر.

أقدم لاعب كرة قدم

وتابع أن “دخولي موسوعة جينيس هو أمر كنت أريده من زمن، وهو أمر صعب بالنسبة لسني وكسر الرقم السابق الذى كان مسجلا باسم الإسرائيلي إسحق حاييك بعمر الـ 73 عاما و95 يوما”.

ورأى أن تسجيله في موسوعة جينيس “أمر مهم أيضا للكرة المصرية”، مشيرا إلى أن “وزير الرياضة كان سعيد بهذا الإنجاز”.

وحضر وزير الرياضة أشرف صبحي ومسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم ومندوبو موسوعة جينيس المباراة الثانية لبهادر، التي تسلم عقب انتهائها شهادة تسجيله في الموسوعة.

فكرة الانضمام لفريق كرة القدم

ورد على سؤال حول كيف جاءته فكرة الانضمام لفريق كرة قدم، بالقول إن “طوال عمري أمارس كرة القدم في المدارس ثم الكلية وأثناء دخولي الجيش ومع الشركات، كما أنشأت ملعبا صغيرا ملحقا بمنزلي لممارسة الكرة مع أولادي وأحفادي”.

واستدرك “لكن لم أكن ألعب هذه الرياضة بشكل رسمي فى أحد الأندية، إلى أن قمت بتصوير مقطع فيديو صغير يظهر بعض مهاراتي وأرسلته إلى موسوعة جينيس، التي ردت علي بضرورة اللعب لفريق بشكل رسمي من أجل تسجيل اسمي كأكبر لاعب كرة قدم”.

الانضمام لنادي 6 اكتوبر

وأردف “بالفعل عرضت علي مجموعة أندية الانضمام لها، فاخترت نادي 6 أكتوبر، ولعبت بعض المباريات الودية مع الفريق، ثم خضت مباراتين رسميتين كاملتين” حسب اللوائح الخاصة بموسوعة جينيس.

وعن كيفية الاستعداد لهاتين المباراتين، قال إنه “فى الحقيقة، كنت استعد لهذه الخطة منذ عامين بشكل مكثف جدا، فقد التحقت بإحدى صالات الألعاب الرياضية.. واستعنت بمدرب لكي اتدرب معه”.

ولا يقتصر طموح بهادر على تسجيله في موسوعة جينيس كأكبر لاعب محترف في التاريخ.

المشاركة في بطولة أفريقيا

وواصل السبعيني المصري، “أريد خلال الفترة المقبلة أن أنمي مهاراتي أكثر.. وأحاول أن ألعب مع نادي يشارك فى بطولة أفريقيا من أجل الحصول على اللقب الأفريقي، فلو استطاعت فعل ذلك من الصعب على أي شخص آخر تحقيقه”.

ويشجع بهادر فريق الأهلي المصري بينما يعتبر اللاعب السابق محمود الخطيب لاعبه المفضل داخل الوطن، كما يشجع فريقي ليفربول وريال مدريد في أوروبا، ويعد الفرنسي تيري هنري والهولندي فان باستن لاعبيه المفضلين.

وعلق أكبر لاعب في العالم، على أداء مواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا إنه “يسير بشكل جيد جدا وبدأ يستعيد تألقه في الفترة الأخيرة، الذى بدأ به مشواره مع ليفربول، وواثق أن صلاح سوف يستمر بشكل جيد خلال مسيرته الاحترافية”.

وأضاف “اتمنى أن محمد صلاح هو الذى يكسر رقمي فى موسوعة جينيس، لأنه من الاشخاص التى تحافظ على صحتها”.

ميسي أفضل لاعب في العالم

ومع تشجيعه لصلاح، إلا أن بهادر يرى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب فى العالم حاليا بما يملك من مهارات وأداء ومواصفات ذات جودة عالية.

وبهادر أب لأربعة أبناء، هم ثلاثة بنات وولد، ولديه ستة أحفاد.

وتخرج بهادر في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعمل مهندسا إنشائيا لفترة قبل أن يغير مجال عمله إلى استصلاح الأراضي الزراعية، وعاش في الكويت لمدة 15 عاما قبل أن يعود ويستقر في مصر مجددا.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.