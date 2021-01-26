أكبر فئة في الدول العربية .. سوريا تطرح ورقة نقدية جديدة (فيديو)

أعلن مصرف سويا المركزى، الأحد الماضي، طرح ورقة نقدية جديدة بفئة 5000 ليرة للمرة الأولى فى تاريخها، لتصيح بذلك أكبر فئة فى الدول العربية، مما يشير إلى الأزمة الاقتصادية التى تعانيها البلاد منذ إندلاع الثورة بها منذ قرابة 10 سنوات.

وقال المصرف المركزي السوري فى بيان له، نشر على صفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الفئة النقدية الجديدة طبعت منذ قرابة عامين لتلبية احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية.

وأشار مصرف سوريا المركزي: الآن الوقت الأنسب لتقديمها وفق المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

ولم تكن الورقة النقدية الجديدة هى أولى مساعي المركزى السورى لتقديم فئات نقدية كبيرة، ففي عام 2017 طرحت ورقة نقدية بقيمة 2000 ليرة.

وأوضح مصرف سوريا المركزي الأسباب وراء تقديم تلك الفئة النقدية والتى كان من بينها تلبية احتياجات التداول الفعلية، وتشهيل المعاملات النقدية، بالإضافة إلى مواجهة آثار التضخم.

سعر الدولار في سوريا

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، عن سعر الدولار الرسمي والذى بلغ 1256 ليرة للدولار الواحد، فيما سجل فى السود السوداء 2900 ليرة.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، تراجعت قيمة الليرة السورية بنسبة تجاوزت جاحز 2410%، مع العلم أن سعر الدولار مقابل الليرة سجل فى مارس 2011 ما بين 47 و50 ليرة.

مصرف سويا المركزي : لا صحة لشائعة إنهيار العملة المحلية

قال إياد بلال، مدير الخزينة فى مصر سوريا المركزي، فى مداخلة عبر إذاعة شام إف إم السورية، إن ما يثار من إشاعات حول إنهيار الليرة غير دقيق.

وأكد على أن قبل طرح فئة 5000 ليرة تم سحب كميات من النقود المتداولة بهدف تجنب زيادة المعروض، وتحقيق التوزان لتجنب زيادة أسعار السلع والخدمات خاصة الأساسية.

وأشار مدير الخزينة في مصرف سوريا المركزي إن تقديم الفئة النقدية الجديدة سيسهم فى خفض تكالف طباعة النقود مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلًا: “كان هناك مخاوف عند طرح فئة 2000 ليرة للمرة الأولى في عام 2017، ولكن تبددت مع بدء التداول الرسمي لها”.

50 ألف ليرة متوسط الأجور في سوريا

نقلت وكالة سي إن إن العربية على لسان عدد من سكان دمشق وحلب معاناتهم من الزيادات المستمرة فى أسعار السلع الأساسية.

وأشاروا إلى عدم قدرتهم على شراء الاحتياجات الأساسية من الغذاء، مع تدني متوسط الأجور ( 50 ألف ليرة)، والذى بات غير كافٍ مقارنة بالأسعار المرتفعة.

أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم في سوريا

نشر موقع شبكة بلدي السورية أسعار الخضوات والفاكهة واللحوم في سوريا، والتى تشير إلى الإرتفاعات الكبيرة التى تشهدها مقارنة بمستويات الدخول.

وتراوحت أسعار اللحوم بشتى أنواعها ما بين 17 و19 ألف ليرة للكيلو، فيما تأرجحت أسعار الدواجن ما بين 3200 وحتى 3700 ليرة للكيلو.

وبلغ سعر كيلو السكر 800 ليرة، وسعر الأرز 900 ليرة للكيلو، وسعر الكوسة 800 ليرة للكيلو.

وسجل سعر كيلو البرتقال 750 ليرة، وسعر البطاطا 700 ليرة للكيلو، وكان سعر الموز الأعلى بـ 3500 ليرة للكيلو.