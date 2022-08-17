أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يتكبد 174 مليار دولار خسائر خلال النصف الأول

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الأربعاء، إنه تكبد خسارة قدرها 1.68 تريليون كرونة نرويجية (174 مليار دولار) في النصف الأول من العام، في وقت تضررت الأسهم والسندات بفعل مخاوف الركود العالمي وتفشّي تضخم الأسعار.

قال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين من Norges Bank Investment Management، الذي يدير الصندوق، في بيان: “تميزت السوق بارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، والحرب في أوروبا”.

خسائر صندوق الثروة السيادية النرويجي

وأضاف: “أسهم التكنولوجيا كان أداؤها سيئًا بشكل خاص مع عائد سلبي 28%”.

تأسس الصندوق في عام 1996، ويستثمر عائداته من قطاع النفط والغاز النرويجيين، كما يمتلك حصصًا في أكثر من 9300 شركة على مستوى العالم، و1.3% من جميع الأسهم المدرجة.

يعادل عائد الاستثمار للصندوق عن ستة الأشهر الأولى من العام عند 1.3 تريليون دولار، تقريبًا حجم الاقتصاد المكسيكي، وهو الاقتصاد السادس عشر عالميًّا، وفقًا لبعض المقاييس.

وسجلت جميع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق عوائد سلبية في النصف الأول، باستثناء الطاقة، حيث كانت عوائد القطاع 13% مع ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بقوة، هذا العام، لمكافحة التضخم، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض وانخفاض هوامش الربح للشركات.

وشهد مؤشر ناسداك المركب المثقل بالتكنولوجيا ومؤشر S&P 500 أوسع انخفاض، في الفترة من يناير إلى يونيو منذ الأزمة المالية، في حين شهدت أسواق السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية أسوأ بداية لها في أي عام منذ عقود.

إجمالًا، شكلت الأسهم 68.5% من استثمارات الصندوق النرويجي بنهاية يونيو، مع 28.3% في الدخل الثابت، و3.0% في العقارات غير المدرَجة، و0.1% في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرَجة.