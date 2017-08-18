أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

نادية صابر:صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، و رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن قناة السويس شهدت اليوم الجمعة، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم "MOSCOW MAERSK " في أول عبور لها لقناة السويس الجديدة، ضمن رحلتها البحرية الأولى قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا ب

نادية صابر:

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، و رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن قناة السويس شهدت اليوم الجمعة، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم “MOSCOW MAERSK ” في أول عبور لها لقناة السويس الجديدة، ضمن رحلتها البحرية الأولى قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا بحمولة 221 ألف طن.

وقد أمر “مميش” بتوفير جميع الظروف والسبل لتحقيق العبور الآمن لهذه السفينة العملاقة، فقامت مراقبة الملاحة بالهيئة، بوضعها على رأس القافلة القادمة من الجنوب وتعيين عدد من المرشدين الأكفاء لإرشادها مع وجود المساعدات الملاحية الكافية.

وأضاف “مميش” أن قناة السويس واصلت تحطيم الأرقام القياسية بعبور هذه السفينة بحمولة 216.7 ألف طن، والتي تستطيع نقل 21000 حاوية مشيراً إلى أن التسارع في بناء سفن الحاويات العملاقة، يعبر عن التنافس القوي بين شركات الملاحة العالمية في احتلال التصنيف الأعلى لهذه الفئة التي تمثل أكثر الأنواع انتشاراً على مستوى العالم.

و يبلغ طول السفينة 399 متراً وعرضها 58.6 متراً وتعبر القناة اليوم بغاطس 40 قدماً وعلى متنها 15540 حاوية .

وقد سجلت حركة الملاحة في قناة السويس اليوم الجمعة، عبور 48 سفينة من الجانبين بحمولة قياسية بلغت 3.1 مليون طن ، وبلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 25 سفينة وعلى رأسها “MOSCOW MAERSK ” بينما بلغ عدد السفن القادمة من الشمال 23 سفينة، وعلى رأسها سفينة الحاويات المالطبة العملاقة “AL NEFUD ” بحمولة 188000 طن قادمة من المغرب إلى جبل علي.

وأكد ” مميش ” أن عبور هذه السفينة العملاقة لقناة السويس في أول رحلة بحرية لها رسالة تعكس قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مُعتبراً مشروع قناة السويس الجديدة خطوة استباقية صحيحة مكنت القناة من مواكبة التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا صناعة السفن إذ تتنافس الشركات العالمية على بناء السفن العملاقة للاستفادة من اقتصاديات الحجم.