أكبر سفينة حاويات في العالم تدخل الخدمة اليوم عبر شركة MSC

سلمت مجموعة بناء السفن Hudong-Zhonghua أكبر سفن الحاويات في العالم لشركة MSC Mediterranean Shipping Company السويسرية الجنسية.

وحسب تقارير ملاحية، فإن السفينة MSC Tessa واحدة من عدد قليل من السفن التي تمكنت من كسر علامة 24000 حاوية مكافئة والأولى في أسطول MSC.

وتتفوق السفينة الجديدة عن سفينة تابعة للخط الملاحي Evergreen بسعة قدرها 24،116 حاوية مكافئة، والتي تعرف بالسفينة ” Ever Alot “والتي تعد من السفن فئة A، والتي تبلغ سعتها 24000 حاوية مكافئة، ولكنها أقل بقليل من OOCL Spain التي تم تسليمها مؤخرا بسعة ضخمة تصل ايضا الى قرابة 24 ألف حاوية.

كما تفيد التقارير الى أن خط MSC السويسري لديه سفن أكبر تحت الطلب، MSC Irina و MSC Loreto ، بسعة تبلغ 24346 حاوية مكافئة، والتي تعد الأولى في سلسلة من ست سفن قيد الإنشاء في Yangzijiang Shipbuilding في الصين.

وفي نفس السياق، يستعد خط Orient Overseas Container Line (OOCL) التابع لشركة كوسكو للدخول في أول جيل جديد من سفن الحاويات الكبيرة جدا (ULCV) حيث تتخطى الصناعة حاجز 24000 حاوية مكافئة.

وتمت تسمية أول جيل جديد من سفن الحاويات للشركة يوم 16 فبراير الماضي ، في شركة Nantong COSCO Kawasaki Ship Engineering Co (NACKS) في نانتونغ ، الصين.

وتمت تسمية السفينة OOCL Spain، وتبلغ حمولتها 228000 طن من الوزن الساكن، وستبلغ طاقتها المقدرة 24،188 حاوية مكافئة، والتي ستكون أكبر بنسبة 13% تقريبا من أكبر فئة حاليا للشركة من ست سفن تم طرحها في عامي 2017 و 2018 المصنفة لنقل 21،413 حاوية مكافئة، وارتفاع تكدس الحاويات يصل لـ22 طبقة.

وبعد التسليم في مارس الحالى، ستدخل OOCL Spain خدمة الشركة بين آسيا وأوروبا, كما أكدت الشركة أنه سيتم تسليم 6 سفن ضخمة من السفن الكبيرة جدا بواسطة NACKS .

وكان حوض بناء السفن أيضا جزءا من طلب أكتوبر 2022 من شركة COSCO الأم لشركة الشحن لما مجموعه 12 سفينة حاويات تعمل بالوقود المزدوج من الميثانول والتي سيكون لها أيضا سعة 24000 حاوية مكافئة.

وستقوم NACKS ببناء سبع سفن من المقرر تسليمها بين الربع الثالث من عام 2026 والربع الثالث من عام 2028 والتي سيتم تشغيلها بواسطة OOCL.