أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس.. غدًا

أمانى العزازى تعبر قناة السويس غدا الأحد سفينة الحاويات العملاقة،مدريد ميرسك madrid maersk، ثانى أكبر سفينة حاويات فى العالم بعد السفينة oocl hongkong. وتتبع السفينة الخط الملاحى ميرسك لاين قادمة من الصين فى طريقها لكوبنهاجن بالدنمارك بخدمهowmd2 وأكد محمد خطاب مدير شركة ميرسك لاين ببورسعيد أن حمو

أمانى العزازى تعبر قناة السويس غدا الأحد سفينة الحاويات العملاقة،مدريد ميرسك madrid maersk، ثانى أكبر سفينة حاويات فى العالم بعد السفينة oocl hongkong. وتتبع السفينة الخط الملاحى ميرسك لاين قادمة من الصين فى طريقها لكوبنهاجن بالدنمارك بخدمهowmd2 وأكد محمد خطاب مدير شركة ميرسك لاين ببورسعيد أن حمولة السفينة تبلغ ٢١٤٢٨٦ طنا بطاقه استيعابيه ٢٠ الفا و٥٦٨ حاويه ويبلغ طولها ٤٠٠ متر وعرضها ٥٩ بعمق ٣٠ مترا وبغاطس ١٦،٢. ولفت إلى أن السفينه من الجيل الحادى عشر وبدأت أولى رحلاتها فى ابريل ٢٠١٧ من ميناء تيانجين الصيني. وتملك مجموعه ايه بى موللر السفينه مدريد ميرسك ضمن ٢٧ سفينة حاويات.